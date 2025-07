Allegria 2025, il Carnevale estivo più colorato della provincia sbarca a Monterosso Almo

Monterosso Almo – Il conto alla rovescia è iniziato: domenica 27 luglio 2025, le vie e le piazze principali di Monterosso Almo si trasformeranno in un’esplosione di colori, musica e allegria grazie ad Alegria 2025, il Carnevale Estivo più colorato della provincia. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Monterosso Almo in collaborazione con l’associazione artistico/culturale Artea , la Provincia Regionale di Ragusa e tanti sponsor. L’evento promette 10 ore di divertimento non stop, con un programma ricco di spettacoli, musica, danze e sapori che incanteranno grandi e piccoli.

Tra gli appuntamenti imperdibili spiccano i Carri di Carnevale, veri capolavori di creatività e artigianato locale, e i Gruppi Mascherati, pronti a sfilare in un tripudio di costumi sgargianti e coreografie coinvolgenti. Le strade risuoneranno delle note energiche della Street Band, mentre chi vorrà ballare in una dimensione unica potrà immergersi nella Silent Disco, una delle novità più attese. E non mancherà il gusto: torna la Sagra della Pizza, giunta alla sua seconda edizione, dove sarà possibile assaporare varianti creative e tradizionali del piatto più amato al mondo .

A chiudere in bellezza, l’immancabile Disco Party Alegria, che farà danzare tutti sotto le stelle, trasformando Monterosso Almo in una vera capitale del divertimento estivo. “Colori, Emozioni, Spettacolo” non è solo uno slogan, ma la promessa di un’esperienza indimenticabile. Allegria 2025 si preannuncia come l’evento clou dell’estate iblea, un’occasione unica per vivere la magia del carnevale fuori stagione, in un’atmosfera calda, coinvolgente e irresistibile. L’appuntamento è per il 27 luglio, dalle ore 17:00 in poi, per una giornata di festa che saprà farvi sognare. Non mancate!

