Asp Ragusa. Attivati gli ambulatori turistici infermieristici per l’estate 2025

Ragusa – Per garantire la continuità assistenziale durante il periodo estivo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha istituito gli ambulatori infermieristici nelle principali località turistiche del territorio ibleo. Il servizio, operativo fino al 15 settembre, sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Gli ambulatori sono dotati di dispositivi e presidi sanitari necessari per l’erogazione di prestazioni infermieristiche di base, come medicazioni, rilevazione dei parametri vitali e somministrazione di terapie prescritte.

L’iniziativa nasce per far fronte all’aumento della popolazione in queste aree durante la stagione estiva. Le postazioni individuate sono le seguenti:

Casuzze – via del Ginepro, 1 (tel. 0932-1836135)

Cava d’Aliga – Via Tolstoj (tel. 0932-1836141)

Donnalucata – Via Savona (tel. 0932-930056)

Marina di Acate – viale Nettuno (tel. 0932-1836143)

Marina di Modica – via del Mughetto, 103

Marina di Ragusa – via Rimembranza, 88 (tel. 0932-239085)

Punta Braccetto – c/o camping Baia dei Coralli (tel. 0932-1836138)

Pozzallo – via Orione, 4 (tel. 0932-446623)

Ragusa Ibla – via Montereo, 2 – Scuola dell’infanzia “G. Marini” (tel. 0932-1681143)

Sampieri – c/o istituto “Elio Vittorini” (tel. 0932-1681109)

Santa Maria del Focallo – S.P. Pozzallo-Pachino km 8,600 (tel. 0932-1836140)

Scoglitti – via Taranto, 1 (tel. 0932-980367)

“L’attivazione degli ambulatori turistici – dice il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – rappresenta una misura concreta di prossimità sanitaria che rafforza il presidio del territorio e tutela la salute pubblica anche nei periodi di maggior afflusso”.

