Emergenza sbarchi: contributi per Modica, Ragusa e Pozzallo

Palermo – L’Assessore agli Enti Locali, il democristiano Andrea Messina, ha emesso decreto di ripartizione delle somme stanziate per il fenomeno dei migranti. Grazie ad un emendamento alla finanziaria regionale 2025 presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate e da altri colleghi, sono stati stanziati fondi per 3 milioni di euro destinati a quei comuni siciliani che hanno dovuto fronteggiare a vario titolo l’emergenza sbarchi nel 2024. La cifra viene suddivisa per il 50% in base al numero degli sbarchi e per l’altro 50% in base alla popolazione residente. In tutta la Regione ne beneficiano 12 comuni così suddivisi:

Tre in provincia di Agrigento (Lampedusa, Siculiana, Porto Empedocle)

Il Comune di Catania

Tre in provincia di Ragusa (Modica, Pozzallo, Ragusa)

Due in provincia di Siracusa (Augusta, Portopalo di Capopassero)

Tre in provincia di Trapani (Favignana, Pantelleria, Trapani)

In provincia di Ragusa andranno 444.162 euro suddivisi in parti uguali tra Modica e Ragusa (125.000 a testa) e Pozzallo (194.162) che risulta essere il comune più “premiato” dopo Lampedusa – Linosa che si attesta a quota 1.427.000 euro. “Rispetto all’anno scorso – commenta il parlamentare della DC – siamo riusciti ad incrementare lo stanziamento per aiutare tutti quei comuni che a vario titolo hanno affrontato l’emergenza migranti. Mi preme sottolineare come questi fondi in arrivo nelle casse comunali non siano vincolati, per cui potranno essere utilizzati per qualsiasi scopo. L’augurio è che vengano utilizzati in settori che più di altri hanno bisogno di aiuto come, per esempio, i servizi sociali il mondo scolastico o le manutenzioni”.

