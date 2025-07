Amanti paparazzati al concerto e diritto alla privacy. A cura dell’Avv. Carmelo Galfo

La Kiss-Cam è quell’abitudine, tutta Americana, di inquadrare le coppie durante le partite di baseball affinché si diano un bacio.

Molteplici sono i video buffi associati alla kiss cam ed in questo momento, i sorrisi in tutto il mondo sono stimolati dalle immagini di una coppia che, al concerto dei Coldplay, allorché viene inquadrata scioglie il proprio abbraccio e cerca di nascondersi preoccupata.

L’insolita reazione ha incuriosito il Web che indomito ha effettuato le proprie ricerche ed in men che non si dica ha svelato l’arcano: si tratta di due amanti.

Non che ci volesse un’arca di scienza per capirlo ma al Web questo non basta, vuole di più, vuole maggior intrattenimento. In poche ore sappiamo che lui è il CEO di una grande azienda sposato con due figli e lei la responsabile delle risorse umane.

Il Web con senso di responsabilità ha provveduto a tempestare di messaggi la moglie di lui per informarla dell’accaduto, esprimerle solidarietà e fare giustizia.

Adesso sappiamo che la donna tradita ha cambiato il proprio nickname su facebook tornando ad usare il proprio nome da nubile.

Tutto è bene quel che finisce bene, i fedigrafi sono stati puniti e giustizia è stata fatta. O forse no?

Io non mi intendo di psicologia o sociologia ma non so quanto positivo possa essere per la moglie ed i figli di quell’uomo vedere che il fallimento della propria famiglia faccia ridere da Tonga a Bruxell. Dubito sarà poi semplice venire dissociati da quel gesto; chissà per quanti anni saranno i figli di quello che ha tradito la mamma in Kiss-cam.

Tali valutazioni non spettano a me, soprattutto quando scrivo da avvocato Privacysta.

E’ mio dovere fornire un punto di vista cinico e scevro da considerazioni morali rispondendo a quelle domande che suppongo vi siate posti.: è legittimo essere ripresi in pubblico e diffusi online senza il proprio consenso?

Moltissimi sono i motivi per cui una persona potrebbe avere interesse a non essere ripreso e pubblicato mentre si trova ad un concerto: ho mentito al mio capo dicendo di essere malato; non ho invitato Marco perché parla sempre di politica e non lo reggo; mi sono vestito alla sanfason e non vorrei essere visto.

Mille motivi più uno, di certo voi lettori ne riuscite ad immaginare altri eppure, ormai, soprattutto per chi frequenta i locali della movida è impossibile non venire fotografati ed entrare a far parte dell’album degli avventori.

Questa condotta è illegittima in quanto la pubblicazione dell’immagine di una persona può avvenire soltanto previo espresso consenso; significa che qualora a seguito della pubblicazione dovessi subire dei danni ho la possibilità di richiedere il risarcimento a colui il quale mi ha pubblicato.

E perché allora i locali continuano a farlo indisturbati?

Perché non tutti conoscono la legge e perché in fin dei conti le foto che ti fanno ai locali sono più belle di quelle che scatta tuo marito.

