Le “Ragazze” della 5^ A dell’Archimede di Modica: 50 anni dopo, una serata di emozioni

Modica, 17 Luglio 2025 – Cinquant’anni non sono bastati a spezzare il filo che le lega. In un noto locale di Modica si è consumata una serata magica e commovente, un vero e proprio tuffo nel passato per le “ragazze” della 5^ A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede”, diplomatosi nel lontano 1975. Un incontro al femminile, intimo e speciale, dove le ex compagne di classe si sono ritrovate senza la presenza di insegnanti o di figure esterne.

L’aria era carica di risate, abbracci e qualche lacrima di commozione mentre volti segnati dal tempo ma ancora così familiari si riconoscevano dopo mezzo secolo. Ogni ruga, ogni capello bianco, un segno del percorso di vita intrapreso, ma gli occhi, quelli, brillavano ancora dello stesso spirito di un tempo. Ricordi di interrogazioni, scherzi tra i banchi, sogni e speranze di gioventù sono affiorati, riportando alla mente l’aula della 5^ A come se fosse ieri.

L’assenza di docenti ha reso l’atmosfera ancora più confidenziale e rilassata. La decisione, presa di comune accordo, di non invitare l’unico docente potenzialmente ancora in vita a causa dell’età avanzata, ha permesso alle ex studentesse di vivere un momento esclusivamente loro, un cerchio di ricordi e confidenze che solo chi ha condiviso un pezzo così importante della vita può comprendere appieno.

Tra aneddoti spassosi e racconti di vita, la serata è stata un inno all’amicizia duratura, alla forza dei legami che il tempo non può scalfire. Un’occasione per celebrare non solo un anniversario importante, ma soprattutto la solidarietà e la complicità che le hanno unite per tutta la vita. E mentre la serata volgeva al termine, con la promessa di ritrovarsi presto, restava la consapevolezza che alcune connessioni sono davvero eterne.

