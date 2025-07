Budget e indennità di straordinario: l’ASP di Ragusa replica alle organizzazioni sindacali

Ragusa – In riferimento al comunicato diffuso in data 15 luglio 2025 dalle organizzazioni sindacali di categoria, sul presunto ridimensionamento del budget assegnato alle Unità Operative Complesse (U.O.C.), la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa intende fornire alcune doverose precisazioni.

Contrariamente a quanto affermato, non si è trattato di una decisione unilaterale né, tantomeno, di un taglio indiscriminato. La Direzione ha semplicemente provveduto – in risposta alle ripetute rimostranze delle stesse sigle sindacali sull’ “eccessivo” ricorso e pagamento delle indennità di straordinario – ad assegnare un budget specifico ai Capi dipartimento e alle Direzioni di Presidio. Questi ultimi, in funzione delle effettive esigenze operative delle strutture afferenti e nel rispetto del tetto di spesa assegnato, hanno piena facoltà di autorizzare le ore di straordinario necessarie al corretto funzionamento dei servizi.

A ulteriore conferma della volontà di operare nel segno della trasparenza e della condivisione, si evidenzia che il verbale del 10 giugno 2025, relativo alla destinazione delle risorse dei fondi contrattuali disponibili per la contrattazione integrativa, è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali, senza eccezione alcuna.

La Direzione conferma la propria disponibilità al confronto costruttivo, ma respinge ogni narrazione fuorviante che rischia di alimentare inutili tensioni tra il personale e di compromettere il clima di collaborazione necessario a garantire l’erogazione di servizi di qualità ai cittadini.

