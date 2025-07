Modica Calcio. Salvatore Maimone torna in rossoblu

Modica – Il Modica Calcio prosegue con la creazione della rosa che affronterà la stagione 2025/2026 e lo fa con occhi al futuro e al passato. Ufficiale oggi il ritorno di Salvatore Maimone in rossoblu, fortemente voluto da società e allenatore che credono nelle sue qualità in mezzo al campo.

Il Classe ’93 torna a vestire la maglia del Modica dopo una breve parentesi all’Imesi Atletico Catania, non serve una grande presentazione. Maimone vanta la vittoria del campionato di Eccellenza a Ragusa, una promozione in D con la maglia del Siracusa e una con la maglia del Paternò, dopo la vittoria della Coppa Italia Nazionale.

Un ritorno atteso da molti, per le sue doti tecniche e carismatiche, un giocatore che sa prendere in mano la squadra e guidarla con il suo estro in campo e il carisma nello spogliatoio. A Modica ritroverà anche il tecnico Raciti che in questi anni ha sempre saputo dargli le giuste responsabilità e sfruttarne a pieno tutte le caratteristiche.

