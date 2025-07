Modica Calcio: le fondamenta iniziano dalla porta con Alejo Romano

Il Modica Calcio getta le prime, solide basi per la prossima stagione, partendo da un elemento cruciale: la porta. È ufficiale l’arrivo in rossoblu di Alejo Romano, il portiere argentino che avrà il compito di difendere la saracinesca della formazione della Contea.

Romano, classe ’98, vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo mosso i primi passi nelle giovanili del Boca Juniors, una delle “cantere” più prestigiose del calcio sudamericano. Il suo approdo in Italia lo ha visto subito protagonista con la maglia della Jonica, dove si è messo in mostra per le sue qualità. Successivamente, il passaggio al Paternò lo ha consacrato come uno dei migliori della categoria, culminando con la vittoria della Coppa Italia nazionale. La scorsa stagione ha poi celebrato un altro successo, conquistando il campionato di Eccellenza nel Girone A con l’Athletic Palermo.

Considerato uno dei portieri più interessanti del panorama dilettantistico e con una carriera che si preannuncia importante in queste categorie, Alejo Romano firma ora con la società rossoblu di Mattia Pitino e Luca Gugliotta. La dirigenza è pronta a seguire le indicazioni del tecnico Filippo Raciti per costruire una squadra di alto livello, e l’ingaggio di Romano è il primo, fondamentale tassello per iniziare a farlo “dal basso”, garantendo sicurezza e affidabilità tra i pali.

