*Donare per ricordare: il 19 luglio a Modica una giornata di raccolta sangue nel nome della memoria di Borsellino e della sua scorta* In occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio, la Regione Siciliana promuove in tutto il territorio una giornata speciale dedicata alla donazione del sangue, con l’obiettivo di coniugare memoria e impegno civico attraverso un gesto concreto di solidarietà Anche Modica aderisce all’iniziativa, coinvolgendo i cittadini in una raccolta straordinaria organizzata da Avis Modica presso l’Ospedale Maggiore in via Aldo Moro, sabato 19 luglio 2025 La giornata si inserisce nel quadro delle attività promosse dall’assessorato regionale alla Salute, in collaborazione con le strutture trasfusionali e le sedi territoriali AviS, per sensibilizzare la popolazione siciliana sull’importanza della donazione e per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uccisi nell’attentato mafioso del 1992 Ogni unità di sangue donata in questa occasione assume un valore simbolico ancora più profondo: non solo un contributo essenziale alla rete sanitaria regionale, ma anche un atto di partecipazione civile e di testimonianza contro ogni forma di violenza e sopraffazione Avis Modica invita i donatori abituali e tutti i cittadini in buona salute a partecipare, sottolineando come ogni singolo gesto possa fare la differenza per chi attende una trasfusione. L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per avvicinare nuovi volontari al mondo della donazione e rafforzare il legame tra cittadinanza attiva, salute pubblica e memoria storica Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero unico 0932 1917748

