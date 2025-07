Claudia Terranova: la Nuova Dirigente Scolastica del “Principi Grimaldi” di Modica

Modica, 16 luglio 2025 – Cambio al vertice per l’Istituto di Istruzione Superiore “Principi Grimaldi” di Modica: Claudia Terranova è la nuova dirigente scolastica. La nomina, molto attesa in città, segna un passaggio di consegne importante per la storica scuola modicana.

La Terranova, originaria di Modica, subentra a Bartolo Saitta, sciclitano, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età, andando in pensione. La nomina rappresenta un momento significativo per la comunità scolastica del “Principi Grimaldi”, che si prepara ad accogliere la nuova guida per il prossimo anno accademico.

Con la sua esperienza e conoscenza del territorio, Claudia Terranova è pronta a raccogliere il testimone e a proseguire il percorso di crescita e innovazione intrapreso dalla scuola, un punto di riferimento nell’offerta formativa locale.

