Acqua pubblica: “Il TAR conferma la scelta di Iblea Acque SpA, ora chiediamo trasparenza ed efficienza

SCICLI, 16 Luglio 2025 – “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della seconda sezione del TAR di Catania, che ha ribadito la legittimità della scelta dell’Assemblea dell’ATI di Ragusa di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato “in house” tramite la creazione, avvenuta il 18 maggio 2022, della società pubblica Iblea Acque SpA – dice Sinistra Italiana – .

Questa determinazione si allinea perfettamente con la volontà espressa in modo inequivocabile dalla maggioranza assoluta degli italiani nel Referendum del 2011, il quale ha sancito chiaramente che l’acqua deve rimanere un bene comune, al di fuori delle logiche di profitto”.

Il ricorso al CGA di Palermo, promosso da soggetti evidentemente interessati a mercificare un bene così essenziale come l’acqua, rappresenta un passaggio grave e inaccettabile. L’idea che interessi privati possano prevalere su quelli collettivi è una prospettiva che non possiamo tollerare. Un ente pubblico come il CGA dovrebbe, per sua stessa natura, avere il compito primario di tutelare i diritti dei cittadini, non di agevolare dinamiche speculative.

“Tuttavia, siamo pienamente consapevoli delle criticità e inefficienze che caratterizzano attualmente la gestione di Iblea Acque SpA. Queste problematiche, è bene sottolinearlo, ricadono sotto la responsabilità precisa e diretta del Consiglio di Amministrazione della società, composto dai sindaci della provincia di Ragusa. Ad oggi, il CdA ha dimostrato una preoccupante scarsa trasparenza, assenza di visione e una totale incapacità di assicurare un servizio adeguato e rispettoso dei diritti delle utenze.

Per queste ragioni, chiediamo con forza che il sindaco Marino – e con lui tutti gli altri sindaci soci della società – intraprenda iniziative concrete affinché la gestione del servizio idrico sia finalmente all’altezza delle aspettative della cittadinanza. Tra le proposte concrete, suggeriamo la convocazione di un’assemblea pubblica o di un incontro aperto, un’occasione fondamentale per dare voce direttamente agli utenti e far emergere eventuali inadempienze e disservizi, responsabilizzando una volta per tutte i vertici di Iblea Acque SpA.

L’acqua è un diritto, non una merce. E come tale va gestita: pubblicamente, con trasparenza, competenza e partecipazione”.

