Lettera aperta al Comandante Saro Cannizzaro in occasione del suo collocamento in quiescenza e del Suo compleanno

Egr. Direttore, spero che possiate pubblicare questa nostra lettera aperta. Grazie!

È con profonda stima e sincera gratitudine che desideriamo rivolgere un pensiero al Comandante Saro Cannizzaro, che dopo dieci intensi anni di servizio alla guida della Polizia Locale di

Modica, si appresta a concludere la sua carriera professionale per intraprendere il meritato percorso della pensione.

La nostra stima nei suoi confronti nasce non solo dal ruolo istituzionale che ha ricoperto con competenza e dedizione, ma soprattutto dall’umanità, dalla discrezione e dal senso di responsabilità che ha sempre dimostrato nel suo quotidiano operato.

In un contesto economico e organizzativo particolarmente complesso per il Comune di Modica, il Comandante Cannizzaro è riuscito a coordinare con intelligenza, equilibrio e spirito di sacrificio un Corpo ridotto all’essenziale – appena una ventina di agenti, di cui circa la metà operativi sul territorio. Nonostante le oggettive difficoltà, ha saputo offrire un servizio efficiente, affrontando con determinazione e spirito collaborativo le molteplici competenze attribuite alla Polizia Locale.

Basti pensare che l’organico previsto per una città come Modica dovrebbe contare almeno 120 unità. Tuttavia, grazie alla Sua leadership e al prezioso contributo degli agenti in servizio, il

Comandante Cannizzaro ha saputo mantenere un alto livello di operatività, garantendo ordine, sicurezza e una presenza costante sul territorio.

Ricordiamo con particolare apprezzamento alcune delle iniziative che portano la Sua firma:

 Il progetto di mobilità urbana realizzato in collaborazione con il nuovo Sindaco Monisteri e la società SAIS, che ha consentito una gestione razionale e funzionale della viabilità cittadina attraverso l’impiego dei mini-pullman, rappresentando un vero gioiello di efficienza organizzativa, garantendo anche un servizio notturno tra Modica e il litorale di Marina di Modica e Maganuco nell’ottica della sicurezza dei giovani.

 L’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione rivolta alla popolazione anziana, finalizzata a contrastare le truffe, attraverso incontri informativi e la diffusione di un inserto divulgativo, che proponiamo venga ulteriormente promosso con possibilità di poterlo ritirare nella sede di Corso Umbero per la sua validità e utilità sociale.

Oltre all’uomo delle istituzioni, ci piace ricordare anche l’uomo di cultura, l’appassionato di musica, l’artista capace di emozionare con le melodie degli anni più belli della nostra epoca. La

musica, siamo certi, ha contribuito a rendere Saro Cannizzaro una persona ancora più sensibile, generosa e aperta verso gli altri, qualità che ha sempre portato con sé nel suo ruolo professionale.

Mai legato a logiche di potere o vanto personale, ha mantenuto nel tempo una posizione di sobria imparzialità, anteponendo sempre il bene della collettività e il rispetto del proprio ruolo

istituzionale. fondamentale, in questo suo percorso.

Non possiamo, infine, non ricordare anche il Suo impegno nel mondo dell’informazione, come fondatore e direttore della redazione RTM, realizzata con la preziosa collaborazione del fratello

Giovanni Cannizzaro, anch’egli professionista di grande valore.

Comandante, sebbene stia per lasciare il servizio attivo, siamo certi che continuerà a essere un punto di riferimento per colleghi, cittadini e istituzioni, grazie al suo patrimonio di competenze, esperienza e disponibilità.

Che giorno memorabile: il Suo pensionamento cade proprio nel giorno del suo compleanno!

Doppi auguri e congratulazioni sincere!

A nome mio personale, dell’avvocato Stefano Di Giacomo e dello staff dello Studio Legale della sede UNC di Modica, Le rivolgiamo un caloroso augurio per questo nuovo capitolo della Sua vita.

Che possa godere pienamente della Sua famiglia, ( Marisa Scivoletto, Gino Luigi, Serena e la

formidabile Rita Salatino, della musica, del tempo libero e soprattutto dell’immensa gioia che Le dona il Suo adorato nipotino Edoardo.

Con affetto

Antonino Di Giacomo – Avv. Stefano Di Giacomo

e lo Staff dello Studio Legale UNC – Sede di Modica

