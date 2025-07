Colpaccio in difesa: calcio, il Vittoria si assicura Antonio Lo Pizzo

VITTORIA, 15 Luglio 2025 – Il FC Vittoria ha messo a segno un acquisto di spessore per il proprio reparto arretrato, assicurandosi le prestazioni di Antonio Lo Pizzo. Il terzino sinistro, noto per la sua solidità e affidabilità, arriva in biancorosso dopo un’esperienza in Serie D con la Nissa e oltre 30 presenze nel campionato di Eccellenza con la maglia del Geraci.

Lo Pizzo, con la sua classe, il suo innato senso della posizione e la grinta che lo contraddistingue, porterà al Vittoria un mix di esperienza e presenza fisica. Queste qualità sono considerate fondamentali da mister Campanella, che punta a costruire una difesa compatta e aggressiva in vista della prossima stagione.

“Sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura”, ha dichiarato Lo Pizzo. “So che arrivo in una piazza importante, con una storia e una tifoseria che merita tanto. Metterò a disposizione tutto il mio bagaglio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di cominciare.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia, che ha commentato l’operazione: “Con Lo Pizzo portiamo a casa un difensore già rodato per questi campionati. Sa cosa significa lottare ogni domenica, ha personalità e ci darà quella sicurezza in più dietro. È il profilo giusto per il progetto che stiamo costruendo.”

L’arrivo di Antonio Lo Pizzo sottolinea l’ambizione del FC Vittoria, che dimostra di non voler lasciare nulla al caso nella costruzione della rosa. Il mercato, stando alle dichiarazioni della dirigenza, è tutt’altro che chiuso, e i tifosi possono aspettarsi ulteriori novità.

