Diffamazione: assolti in Appello Franco Portelli e Antonino Firullo

Catania, 15 luglio 2025 – La Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania, presieduta dal giudice Sebastiano Mignemi, ha confermato l’assoluzione per Franco Portelli, ex direttore di Ragusa Oggi, e l’imprenditore Antonino Firullo, entrambi accusati di diffamazione. La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito il 12 dicembre 2023 dal giudice monocratico Elio Manenti del Tribunale di Ragusa: gli imputati sono stati assolti “perché i fatti non sussistono”.

Franco Portelli è stato difeso dall’avvocato Emilio Cintolo, mentre Antonino Firullo è stato patrocinato dall’avvocato Massimo Garofalo. Nel corso del procedimento, si erano costituiti parte civile due medici e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

L’accusa, caduta sia in primo che in secondo grado, sosteneva che Firullo avesse commesso il reato di diffamazione esponendo il suo punto di vista critico sotto forma di “lettera al direttore”, pubblicata anche sul quotidiano Ragusa Oggi. I fatti in questione si riferiscono a vicende accadute tra il 2016 e il 2018.

A seguito della sentenza, i medici e l’ASP 7 di Ragusa sono stati condannati a pagare le ulteriori spese processuali. Le motivazioni complete della decisione saranno depositate entro i prossimi 90 giorni.

