Avvicendamenti nella Diocesi di Ragusa: il Vescovo La Placa annuncia 23 nuove nomine

RAGUSA, 14 Luglio 2025 – Come di consueto nel periodo estivo, per non interferire con l’attività pastorale e consentire una nuova programmazione dopo l’estate, il Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, ha annunciato una serie di avvicendamenti che interessano parrocchie e uffici diocesani. In totale, si tratta di 23 nuove nomine che coinvolgono diverse località della Diocesi, tra cui Ragusa, San Giacomo Bellocozzo, Comiso, Vittoria, Giarratana e Chiaramonte Gulfi. Nuovi incarichi sono stati conferiti anche nell’ambito degli uffici diocesani e per la cappellania dell’Ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa.

Sac. Biagio Aprile è stato nominato Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata a Comiso. Incardinato nella Diocesi di Ragusa nel 2024 dopo l’uscita dall’Ordine dei Frati Minori Conventuali, è stato in precedenza rettore della Chiesa S. Francesco d’Assisi – Santuario diocesano dell’Immacolata a Comiso e amministratore parrocchiale della stessa parrocchia “Maria SS. Annunziata”. Attualmente è direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università, nonché direttore della “Cattedra delle Culture”.

Sac. Sebastiano Roberto Asta assume l’incarico di Parroco Moderatore della Parrocchia Madonna delle Lacrime a Vittoria. Ordinato presbitero nel 1986, ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui vicario parrocchiale e parroco in diverse parrocchie, direttore delle PP.OO.MM. e dell’Ufficio per la pastorale del lavoro. Attualmente è Vicario Generale della diocesi.

Sac. Johns Joseph Avuppadan, proveniente dall’Eparchia di Idukki (India), è stato nominato Vicario Parrocchiale delle Parrocchie Maria SS. Annunziata e San Giuseppe a Giarratana e B.M.V. di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo – Ragusa. È sacerdote “fidei donum” nella diocesi di Ragusa.

Sac. Giovanni Bruno Battaglia è il nuovo Parroco della Parrocchia Madonna della Salute a Vittoria. Ordinato nel 1980, ha svolto il suo ministero anche come “fidei donum” in Brasile ed è stato parroco della parrocchia “SS. Ecce Homo” a Ragusa.

Frà Luca Bonomo OFM Capp è stato nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano a Ragusa. Professo perpetuo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è a Ragusa dal settembre 2023.

Sac. Giovanni Cappello assume l’incarico di Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Giovanni Battista e S. Giuseppe a Vittoria. Ordinato nel 1984, è stato parroco di “S. Giovanni Bosco” e “Angelo Custode” a Vittoria, e assistente spirituale di diverse aggregazioni laicali.

Sac. Giovanni Filesi è stato nominato Parroco della Parrocchia S. Pier Giuliano Eymard a Ragusa e Cappellano dell’Ospedale “Maria Paternò Arezzo” a Ragusa. È attualmente il coordinatore diocesano dei Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica.

Sac. Alessio Leggio, ordinato presbitero il 28 giugno 2025, è stato nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Domenico Savio a Vittoria.

Sac. Francesco Mallemi è il nuovo Parroco delle Parrocchie San Pio X e S. Luigi a Ragusa. È attualmente Vicario foraneo della zona pastorale di Chiaramonte Gulfi – Monterosso Almo – Giarratana – S. Giacomo Bellocozzo.

Sac. Graziano Martorana è stato nominato Parroco Moderatore della Parrocchia San Nicola a Chiaramonte Gulfi. Attualmente è parroco delle parrocchie “S. Maria La Nova” e “S. Nicola”, in Chiaramonte Gulfi, e rettore del Santuario “Maria SS. di Gulfi”.

Sac. Giovanni Medica assume l’incarico di Vicario Parrocchiale della Parrocchia SS. Rosario a Vittoria. Attualmente è assistente religioso presso l’Ospedale di Comiso.

Sac. Mario Modica è stato nominato Vicario Parrocchiale delle Parrocchie San Giovanni Battista e S. Giuseppe a Vittoria. Dopo l’ordinazione nel 2023, sta completando gli studi per la licenza in Sacra Liturgia a Roma.

Sac. Joseph Muamba Bulobo CFD è Parroco “in Solido” della Parrocchia S. Nicola, Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Maria La Nova e Vice Rettore del Santuario Maria SS. di Gulfi a Chiaramonte Gulfi. È professo della Congregazione dei Servi del Figlio di Dio.

Sac. Prosper Ntabangana Dottr è Parroco “in Solido” della Parrocchia Madonna delle Lacrime a Vittoria. È professo perpetuo della Congregazione dei PP. Dottrinari.

Sac. Gaston Kaboy CFD è stato nominato Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Nicola e S. Maria La Nova a Chiaramonte Gulfi.

Sac. Francesco Ottone è il nuovo Parroco delle Parrocchie Maria SS. Annunziata e San Giuseppe a Giarratana e B.M.V. di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo – Ragusa. Attualmente è membro del Consiglio presbiterale e assistente dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro.

Sac. Puglisi Salvatore è Collaboratore pastorale nella Parrocchia Cattedrale S. Giovanni Battista a Ragusa. Già Vicario Generale della diocesi dal 2002 al 2016, è attualmente il responsabile della Scuola per la Formazione Cristiana della diocesi.

Sac. Giuseppe Riggio è stato nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia Resurrezione a Vittoria. Dal 2014 è assistente religioso all’Ospedale Civile di Vittoria.

Sac. Beniamino Sacco assume l’incarico di Vicario Parrocchiale delle Parrocchie S. Francesco di Paola e S. Maria Maddalena a Vittoria. È fondatore e animatore della Fondazione “Buon Samaritano” di Vittoria.

Sac. Giuseppe Burrafato è il nuovo Vice Economo Diocesano. È attualmente parroco della parrocchia Cattedrale “S. Giovanni Battista” a Ragusa e cerimoniere vescovile

Diac. Angelo Cafiso è stato nominato Collaboratore amministrativo della Parrocchia Madonna della Salute a Vittoria.

Diac. Giovanni Corallo è il nuovo Assistente Spirituale dell’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro.

Avv. Alfio Di Pietro è stato nominato Responsabile del Servizio Diocesano per la Pastorale delle persone con disabilità. Ha precedentemente ricoperto ruoli importanti nella Commissione diocesana per la famiglia e come Presidente della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

Questi avvicendamenti rappresentano un momento di rinnovamento e riorganizzazione per la Diocesi di Ragusa, volto a rafforzare l’attività pastorale e a rispondere alle esigenze delle comunità locali.

Salva