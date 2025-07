Il grande tennis arriva a Modica: al via il 2° Torneo Open “Città di Modica”

MODICA – La città barocca si prepara a vivere una settimana di grande sport con il 2° Torneo Open “Città di Modica”, in programma da oggi fino a domenica 27 luglio sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Modica, in contrada Zappulla. Con un montepremi di 3.000 euro e un livello tecnico d’eccezione, l’evento si conferma uno degli appuntamenti tennistici più attesi della stagione estiva in Sicilia. Scenderanno in campo nomi di spicco del panorama nazionale e regionale, tra cui:

• Salvatore Caruso (2.2 – ex n.76 ATP)

• Alessio Di Mauro (2.5 – ex n.68 ATP)

• Pietro Marino (2.2 – attuale n.700 ATP)

• Antonio Caruso (2.2 – n.1300 ATP)

• Alessio Siringo (2.5 – vincitore 2024)

• Ettore Zito (2.5 – finalista 2024)

– Programma delle fasi finali:

• Giovedì 24 luglio – Ottavi di finale

• Venerdì 25 luglio – Quarti di finale

• Sabato 26 luglio, ore 17.00 – Semifinali

• Domenica 27 luglio, ore 18.00 – Finale

Il Circolo Tennis Modica si distingue ancora una volta per la cura organizzativa e l’ospitalità riservata ad atleti e spettatori, trasformando l’evento in una vera festa dello sport.

Modica capitale del tennis per una settimana: appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati!

