Monterosso Almo. L’orologio della Chiesa di San Giovanni tornerà a battere il tempo

Monterosso Almo – Buone notizie per il patrimonio storico e culturale degli Iblei: con la Delibera n. 53 del 10 luglio 2025, l’Unione Ibleide ha ufficialmente approvato l’intervento di sistemazione dell’orologio storico della Chiesa di San Giovanni, situata nel cuore del borgo Monterosso .

L’orologio, ormai fermo da tempo, è da sempre uno dei simboli più amati e riconoscibili del paese, tanto da essere considerato un punto di riferimento visivo e identitario per l’intera comunità. Il progetto prevede un intervento di manutenzione straordinaria che consentirà non solo la riattivazione del meccanismo, ma anche la valorizzazione complessiva del sacro edificio che lo ospita.

L’incarico per la sistemazione è stato affidato alla ditta “Virgo Fidelis” di Musumeci Francesco Maria, con sede ad Aci Sant’Antonio (CT), per un importo complessivo di 4.500 euro, stanziati sul capitolo 440 del bilancio corrente dell’ente.

“Siamo orgogliosi di restituire alla comunità un bene che rappresenta non solo un punto di riferimento visivo, ma anche un forte legame con la nostra identità e le nostre tradizioni”, ha dichiarato l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza dell’iniziativa all’interno di un più ampio programma di tutela dei beni storici e religiosi del territorio.

Il progetto sarà regolato da una lettera commerciale che definirà i termini contrattuali tra l’ente e l’impresa esecutrice. Il pagamento avverrà solo dopo la verifica della regolarità dei lavori e su presentazione di fattura elettronica .

Il provvedimento sarà pubblicato, come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013), sia sull’albo pretorio dell’ente che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale dell’Unione Ibleide.

Con questo intervento, Monterosso Almo si prepara a riaccogliere il battito del suo orologio, simbolo di continuità, memoria e orgoglio collettivo.

