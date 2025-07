Stadio Comunale di Pozzallo: tra riapertura, riqualificazione e controverse sul torneo giovanile

POZZALLO – La questione dello Stadio Comunale di Pozzallo torna al centro del dibattito cittadino, non solo per la sua storia di riapertura e riqualificazione, ma anche per le recenti polemiche legate ad un torneo di calcio giovanile. AD intervenire sono Francesco Giannone, presidente della seconda commissione lavori pubblici, e il consigliere Francesco Ammatuna, che con una nota congiunta intendono fare chiarezza e respingere quelle che definiscono “infamie” sul conto dell’amministrazione comunale.

Il punto di partenza del loro intervento è un excursus sui traguardi raggiunti per l’impianto sportivo, strettamente legati alla figura di Roberto Ammatuna. Si evidenzia come nel 2017, sotto la sua amministrazione, lo stadio sia stato riaperto al pubblico dopo ben dieci anni di chiusura. Un traguardo significativo per la comunità sportiva pozzallese.

Successivamente, sempre con Roberto Ammatuna, lo stadio ha beneficiato di un finanziamento statale che ne ha permesso una radicale ristrutturazione. L’intervento più atteso e desiderato da molti sportivi locali è stata la realizzazione del terreno in erba sintetica, un sogno che ha finalmente preso forma. Questi interventi hanno trasformato lo stadio di Pozzallo in uno degli impianti “finalmente tra i più belli della Sicilia”, capace di ospitare “tornei importanti, anche di livello nazionale”.

La controversia più recente riguarda però lo svolgimento di un torneo dedicato ai ragazzi. Giannone e Ammatuna sottolineano che l’Amministrazione comunale aveva autorizzato lo svolgimento del torneo, a fronte di un accordo chiaro: altri soggetti si sarebbero impegnati per la riattivazione dell’impianto elettrico. Un impegno che, a loro dire, sarebbe suffragato da “impegni scritti”.

La nota si conclude con una perentoria affermazione volta a fugare ogni dubbio sulla trasparenza e l’operato dell’amministrazione. Giannone e Ammatuna invitano chiunque “continua ad infangare Pozzallo” a recarsi negli uffici comunali per visionare tutta la documentazione ufficiale. L’obiettivo è chiaro: mostrare il “grande impegno e soprattutto la correttezza dell’Amministrazione Comunale” in merito alla gestione e all’utilizzo dello stadio.

La dichiarazione congiunta dei due esponenti politici mira dunque a difendere l’operato dell’amministrazione presente e passata, rivendicando i meriti nella riqualificazione dello stadio e chiarendo le responsabilità relative all’organizzazione dei recenti eventi sportivi.

