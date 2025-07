Prima casa: per un giovane siciliano su tre impossibile comprarla senza l’aiuto dei genitori

I dati economici suggerirebbero che il momento è favorevole per chiedere un mutuo grazie al costo del denaro che, dopo l’ulteriore taglio dei tassi da parte della BCE a giugno 2025, ha raggiunto uno dei minimi storici di questi anni. Nonostante questo e nonostante la garanzia Consap di fatto permetta agli under 36 di aver finanziato il 100% del valore degli immobili, in Sicilia – e nella maggior parte delle regioni italiane – è quasi impossibile per i più giovani comprare casa senza l’aiuto dei genitori.

La conferma viene da un’indagine recente commissionata da Facile.it su mutui e giovani alla ricerca della prima casa. Secondo i dati raccolti, ci sarebbero in Italia almeno un milione di giovani tra i 29 e i 39 anni che vorrebbero andare via da casa dei genitori, comprandone una propria, ma che non riescono a farlo per ragioni economiche. Tradotto significa che poco più di un millennial italiano su tre è già riuscito a comprare casa di proprietà.

Senza l’aiuto dei genitori è difficile per gli under 40 italiani accedere ai mutui prima casa

Oggi non sembra bastare più l’iter classico che fino a qualche anno fa vedeva le giovani coppie in procinto di sposarsi e i single desiderosi di indipendenza impegnati prima nella ricerca immobiliare e poi, una volta trovata la casa dei propri sogni, in una – pur sempre faticosa, certo – ricerca del migliore mutuo per la prima casa.

Un under 40 italiano su tre, tra quelli che sono riusciti a comprare casa, lo ha fatto grazie all’aiuto dei genitori, rivela l’indagine di Facile.it. Molti di loro hanno capito che non avrebbero potuto fare a meno del sostegno economico di mamma e papà già prima di procedere con l’acquisto: fa parte, questo, di un pattern ricorrente tra i comportamenti immobiliari dei più giovani che, hanno sottolineato altri studi, si informerebbero su mutui e/o altri strumenti finanziari utili per comprare casa già prima di aver trovato quella giusta.

Molto utili a questo scopo continuano a essere, oltre ai consigli finanziari della propria banca, i comparatori online, che permettono di confrontare diversi preventivi e farsi già un’idea dei costi relativi al finanziamento per la casa. Con questo strumento di simulazione del mutuo, ad esempio, o altri simili (tendenzialmente gratuiti e facilmente accessibili in rete), è possibile visualizzare le offerte di molte banche e mettere a confronto rate e costi, per capire se si riuscirà a sostenere il rimborso del mutuo e su quale importo orientarsi.

Spesso infatti non è semplice ottenere una rata sostenibile solo con le proprie forze. Sempre secondo lo studio, sette italiani su dieci tra quelli che hanno comprato casa prima dei quarant’anni hanno avuto bisogno dell’aiuto dei genitori, in particolare, per:

fare da garanti al mutuo;

al mutuo; abbassare l’importo da richiedere in banca e, quindi, le rate mensili;

da richiedere in banca e, quindi, le rate mensili; oppure sostenere una serie di spese accessorie legate alla compravendita della prima casa ma non coperte del mutuo.

Solo 276 mila giovani tra i circa 830 mila intervistati per l’indagine di Facile.it sono riusciti con il solo aiuto dei genitori ad acquistare casa senza dover accendere un mutuo.

Oltre la metà (il 56%) degli intervistati che hanno ricevuto un aiuto in denaro dai propri genitori per acquistare la prima casa non è intenzionato a restituire la cifra, che viene considerata, di fatto, un regalo.

I prezzi crescenti rendono il mercato immobiliare inaccessibile ai giovani

Lo scenario descritto fin qui, e cioè l’impossibilità per i giovani di comprare casa senza l’aiuto dei genitori, appare meglio comprensibile se si considera l’andamento del mercato immobiliare e quello dei prezzi delle case: gli immobili per cui i giovani italiani chiedono mutui e finanziamenti, in città e di media metratura, hanno un valore che spesso supera i 190 mila euro. La copertura media del mutuo con ammortamento a 26 anni è del 79% del valore, per un totale quindi che supera di poco i 140 mila euro.

