Iblea Acque SpA: legittimità confermata per la gestione in house del Servizio Idrico Integrato

Iblea Acque SpA accoglie con piena soddisfazione il pronunciamento della seconda sezione del TAR di Catania, che ha respinto il ricorso presentato contro la scelta della gestione in house del Sistema Idrico Integrato e la conseguente costituzione della società. Questa decisione fa seguito a una precedente disposizione del CGA di Palermo, che aveva rimandato al tribunale amministrativo etneo il compito di entrare nel merito della questione.

Il ricorso mirava, tra le altre cose, all’annullamento dell’approvazione della forma di gestione in house decisa dall’assemblea dell’ATI Ragusa il 18 maggio 2022, che ha portato alla nascita di Iblea Acque SpA.

La sentenza del TAR di Catania ha chiaramente evidenziato che “la possibilità di affidamento diretto a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti per la gestione in house come delineati dalla normativa europea e partecipate interamente dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, si configura quale modalità legittima di internazionalizzazione del servizio”.

Questo significa inequivocabilmente che tutte le procedure relative alla costituzione di Iblea Acque SpA e tutti gli atti successivi, dall’avvio dell’esercizio fino a oggi, sono da considerare pienamente legittimi. Il ricorso presentato è stato ritenuto infondato e, per l’effetto, è stato rigettato, come statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Questa pronuncia conferma la correttezza delle scelte operate dall’ATI Ragusa e rafforza la posizione di Iblea Acque SpA nella gestione del servizio idrico integrato, garantendo stabilità e certezza per il futuro del servizio a beneficio della comunità iblea.

