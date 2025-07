Modica. Circolo Fratelli d’Italia incontra il Sindaco

Modica – Ieri pomeriggio si è svolto un incontro significativo tra il Sindaco di Modica, Maria Monisteri e la delegazione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, composta dal coordinatore, Marco Naní, dal Responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza, Gaetano D’Amico e dal Responsabile della Comunicazione, Massimo Garofalo.

Al centro della discussione il progetto “Modica Sicura e Viva”, un’iniziativa ambiziosa e concreta, che mira a coinvolgere istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, scuole e cittadini attivi per rafforzare il senso di legalità e garantire una maggiore sicurezza sul territorio.

Il progetto si sviluppa attraverso le tre P: Prevenzione, Presenza e Partecipazione, con obiettivi chiari e condivisi:

– Rafforzare la percezione di sicurezza nei quartieri urbani e nelle frazioni;

– Prevenire fenomeni di microcriminalità e degrado urbano;

– Promuovere un diffuso senso di legalità e responsabilità civica;

– Favorire una collaborazione più efficace tra istituzioni e comunità locali.

Tra le azioni concrete, previste nella proposta di Fratelli d’Italia, figurano l’implementazione della polizia di prossimità nelle zone più sensibili della città; l’attivazione di punti di ascolto nei quartieri per la raccolta di segnalazioni e suggerimenti; la mappatura partecipata dei punti sensibili con il coinvolgimento dei cittadini nella segnalazione di aree critiche; la creazione di una mappa urbana con l’individuazione delle aree con priorità d’intervento; la rigenerazione degli spazi pubblici degradati con progetti di riqualificazione partecipata: adozione di piazze, murales, verde urbano e potenziamento dell’illuminazione pubblica; prevenzione nelle scuole con percorsi formativi sulla legalità, il rispetto e la cittadinanza attiva; laboratori educativi; creazione di reti sociali e prevenzione del disagio anche attraverso sportelli mobili per il supporto psicologico, l’orientamento e l’ascolto; interventi mirati per la prevenzione del bullismo, la violenza domestica e le dipendenze; collaborazione con enti del terzo settore, parrocchie e associazioni; eventi d’incontro tra cittadini ed istituzioni con la finalità di rafforzare dialogo e fiducia; la creazione di un App “Modica Sicura” per segnalazioni e informazioni in tempo reale. Tutti interventi che rappresentano un passo importante verso una città più sicura e vivibile.

Marco Naní ha espresso soddisfazione per l’incontro, dichiarando: “Esprimiamo il nostro sincero ringraziamento al Sindaco, Maria Monisteri, per la disponibilità e la particolare attenzione dedicata alla proposta di Fratelli d’Italia. Abbiamo avuto il piacere di confrontarci e condividere molte delle idee proposte per la nostra città. “Modica Sicura e Viva” è un progetto nato dall’attiva partecipazione dei cittadini ed è stato ideato per rispondere ai bisogni concreti della comunità. Un progetto che nasce dal basso, pensato per rispondere ai bisogni reali di Modica.”

“Oltre alle iniziative già intraprese in questi mesi dall’amministrazione comunale – prosegue Naní – Il nostro obiettivo è dare un contributo con soluzioni concrete e di ampio respiro finalizzate al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini. Siamo certi che il Sindaco sosterrà molte delle proposte condivise e confidiamo che questo progetto possa diventare realtà, apportando benefici concreti all’intera comunità.”

“Fratelli d’Italia – conclude il coordinatore cittadino – rinnova l’impegno a collaborare con le istituzioni, perché crede fermamente che il dialogo e l’azione condivisa siano le chiavi per una città più sicura e più viva.”

