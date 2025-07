Comiso. L’Assessore Alfano elogia Giuseppe Amarù neo presidente dei Giovani imprenditori Sicindustria

Comiso – “E’ sempre un piacere per noi e per il territorio – commenta Alfano – assistere ad eventi che mettono in risalto due cose in particolare: l’operosità e la competenza che si registrano nella nostra città, e il traguardo che raggiunge un giovane neanche trentenne. Parlo di Giuseppe Amarù neo eletto presidente dei giovani imprenditori di Sicindustria provinciale. La nostra città del resto, afferma l’assessore allo sviluppo economico, Giuseppe Alfano, affonda le sue radici nel commercio che negli anni è diventato impresa. Che oggi a rappresentare questo comparto sia un giovane laureato in direzione aziendale e che ha dato uno slancio maggiore all’azienda di famiglia, fa ben sperare nelle nuove generazioni che comprendono l’importanza di dare nuova linfa e maggiori impulsi a un comparto che vive grazie all’impegno dei private. È un onore per me – conclude l’assessore Alfano – sapere che sarà un giovane al timone della nuova classe imprenditoriale iblea e che la città di Comiso esprime ancora un’altra eccellenza, portando alto il nome del territorio. Sono certo che potremo incontrarci a breve e aprire una ampia collaborazione per futuri progetti. A Giuseppe i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

