Monterosso Almo. Il sindaco Pagano risponde alle accuse mosse dal PD

Monterosso Almo – Il Sindaco Salvatore Pagano ha prontamente replicato alle accuse mosse dalla sezione locale del Partito Democratico in merito alla revoca dell’incarico assessoriale a Concetta Giaquinta e alla nomina del nuovo assessore Paolo Amato. In un comunicato stampa, il primo cittadino ha chiarito la sua posizione.

“La determina Sindacale è chiarissima,” esordisce il Sindaco Pagano nel suo comunicato. “Il PD mi ha convocato per un incontro politico, mi ha sottoposto un documento pubblicato nei gruppi social, ne è nato un confronto per alcuni versi interessante, in altri decisamente polemico che ha disconosciuto il lavoro fatto dall’Amministrazione, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.”

Pagano ha definito la posizione del PD come “paradossale” e, a suo giudizio, “più frutto di rancori personali di alcuni esponenti del PD che di oggettiva analisi dei fatti e dei risultati amministrativi.”

Il Sindaco ha poi evidenziato la coerenza della Prof.ssa Giaquinta, che ha riconosciuto come gli anni di collaborazione, a partire dal 2023 (anno in cui è entrata in giunta su indicazione del PD in sostituzione di Gaetano Dibenefetto), siano stati “intensi e produttivi, frutto di iniziative condivise con il Sindaco e il resto della Giunta.” Lo stesso atteggiamento è stato confermato dal Consigliere comunale del PD, Dott. Salvatore Barresi.

“Ho preso atto delle posizioni del PD e della rottura del patto elettorale e ne ho tratto le conseguenze,” ha spiegato Pagano. “Di tutto ciò ne ho informato i consiglieri. Quando si rompe un accordo chi lo rompe si deve assumere le proprie responsabilità.”

Il Sindaco ha sottolineato che l’ingresso della Prof.ssa Giaquinta in Giunta e il suo ruolo di Vicesindaco erano il risultato di un accordo politico. “Malgrado altre forze politiche presenti in maggioranza hanno dato un contributo in termini di consenso elettorale molto più alto e avrebbero potuto richiedere con legittimità la posizione di vicesindaco.”

Analogamente a come la Prof.ssa Giaquinta ha ricoperto la carica di vicesindaco finché l’accordo è stato rispettato “con piacere, stima reciproca e condivisione dell’indirizzo politico,” così ne ha lasciato la posizione a causa della rottura del patto politico imputabile al PD.

Pagano ha rivelato che la Prof.ssa Giaquinta era consapevole di tutte queste vicende e che ne avevano discusso. “Mi sarei aspettato le sue dimissioni dopo l’incontro col PD, ma non sono arrivate e non potendo rimanere in una situazione non chiara e ambigua e per certi imbarazzante sul piano personale ho dovuto procedere secondo le competenze che la legge mi attribuisce in tema di composizione della Giunta.”

Il Sindaco ha definito la decisione “molto dolorosa e difficile sul piano personale, ma necessaria dal punto di vista politico.”

In chiusura, il Sindaco Pagano ha voluto esprimere il suo ringraziamento alla Prof.ssa Giaquinta “per il lavoro svolto e condiviso con il resto della Giunta,” impegnandosi a “completare quello programmato.”

Lo stesso vale nei confronti del Consigliere comunale Dott. Salvatore Barresi, che, insieme al Sindaco e all’Assessore Giacomo Mazzarello, “è stato molto attivo in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio.” Il Sindaco ha assicurato che “il suo lavoro non sarà ostacolato e il suo [contributo] non sarà emarginato.”

Nelle foto il nuovo assessore Paolo Amato mentre firma per l’accettazione della nuova carica davanti al sindaco ed al segretario comunale

