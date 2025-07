Tre nuovi gruppi di continuità per le TAC di Modica e Vittoria

Palermo – L’ASP di Ragusa ha disposto l’affidamento della fornitura e l’installazione di 3 sistemi di continuità (UPS) per il corretto funzionamento della Risonanza Magnetica presso l’Ospedale Guzzardi” di Vittoria, presso l’Ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica e per la TAC del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica per un totale di € 85.588,51. “Macchinari indispensabili – commenta l’On.Ignazio Abbate – poiché andiamo a colmare dei possibili disservizi all’utenza. Più volte ero stato sollecitato dagli stessi addetti ai lavori circa la problematica. Fino ad oggi, quando andava via la corrente, si riscontravano interruzioni nell’erogazione del servizio ma anche gravi danni agli stessi macchinari a causa degli sbalzi di corrente con conseguente sospensione del servizio per giorni e giorni, costringendo a dirottare gli esami su Ragusa e Scicli. A Modica la TAC del Pronto Soccorso era completamente sprovvista del gruppo di continuità mentre quello in dotazione all’Ospedale Maggiore era obsoleto e spesso malfunzionante. Così anche a Vittoria dove era necessario migliorare l’efficienza del macchinario. Da utente della Sanità iblea, prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, ringrazio la Direzione Strategica per questa ennesima attestazione di attenzione nei confronti dei bisogni dei pazienti”.

