Inserimento lavorativo per persone con disabilità psichica: accordo tra ASP e Centro per l’Impiego di Ragusa

Ragusa – L’Azienda Sanitaria Provinciale e il Centro per l’Impiego di Ragusa uniscono le forze per promuovere l’inserimento lavorativo di circa 30 persone con disabilità psichica, residenti nei tre distretti della provincia. Grazie a una convenzione appena siglata, sarà possibile avviare specifici tirocini formativi destinati all’orientamento e all’inclusione lavorativa di questi pazienti.

Il protocollo è stato firmato da Giuseppe Drago, Direttore generale dell’ASP, e Giovanni Vindigni, Dirigente del Servizio XIII per conto del Dipartimento regionale del Lavoro. Il Centro per l’Impiego si occuperà dell’individuazione di aziende, cooperative e associazioni disponibili a ospitare i tirocinanti, curando la stesura delle convenzioni e dei progetti individuali. I soggetti saranno selezionati dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Ragusa, con il coinvolgimento delle Unità Operative Complesse di Ragusa-Vittoria e Modica.

Per rendere operativo il percorso, sarà fondamentale il parere del Comitato provinciale per il sostegno ai disabili. Ed è proprio per garantire una valutazione completa e specialistica che l’ASP si è impegnata a integrare nel Comitato un medico psichiatra, individuato di volta in volta tra i propri professionisti, in aggiunta ai tre medici già nominati.

All’incontro per la firma della convenzione erano presenti anche il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Pino Morando, la dottoressa Chiara Insacco, Dirigente medico psichiatra, e la dottoressa Maria Elena Fascetto, educatrice professionale. “Si tratta di un passo importante – sottolineano Drago e Vindigni – per offrire nuove opportunità di inclusione e autonomia a persone con fragilità psichica, in un’ottica di reale integrazione sociale e lavorativa”.

