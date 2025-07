Vittoria. Agevolazioni Tari per chi adotta un cane randagio dal canile comunale

Vittoria – Un’iniziativa che unisce il rispetto per gli animali al sostegno concreto alle famiglie: con delibera di giunta n. 321 del 4 luglio 2025, l’Amministrazione comunale di Vittoria ha approvato le agevolazioni Tari a favore dei cittadini che decidono di adottare un cane randagio ospitato nel canile comunale. L’iniziativa prevede una riduzione di 100 euro sulla Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2025, applicata per ogni cane adottato, fino a un massimo di due cani per nucleo familiare, e quindi fino a 200 euro complessivi.

La riduzione sarà calcolata in fase di saldo TARI 2025, secondo le modalità previste dall’ufficio tributi.

“Adottare un cane significa compiere un gesto d’amore, ma anche contribuire attivamente al benessere della comunità – dichiara L’assessore al Benessere Animale, Cesare Campailla-. Con questa misura, vogliamo incentivare sempre più cittadini a offrire una casa e una famiglia agli amici a quattro zampe che vivono nel nostro canile, promuovendo al contempo una cultura del rispetto e della tutela degli animali”.

L’assessore al Bilancio sottolinea l’impatto positivo dell’iniziativa anche sul piano economico : “Questa agevolazione rappresenta un piccolo ma concreto supporto ai cittadini, specie in un periodo di difficoltà economica per molte famiglie. Un gesto che fa bene al cuore e che ha ricadute positive anche sulla gestione dei costi del canile comunale”.

Il Comune invita tutti i cittadini interessati a recarsi al canile municipale per conoscere i cani disponibili all’adozione e a rivolgersi agli uffici preposti per ogni informazione sulla procedura e sull’accesso all’agevolazione. Una scelta di cuore, che cambia la vita degli animali e migliora la nostra comunità.

“Questa iniziativa rappresenta un segnale forte di civiltà e responsabilità – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello –. Ogni cane adottato è una vita salvata e una famiglia che si arricchisce. Ringrazio chi sceglierà di fare questo gesto importante: insieme stiamo costruendo una Vittoria più giusta e più solidale”.

Salva