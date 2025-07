Monterosso Almo. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria e urgente

Monterosso Almo – Il Consiglio Comunale di Monterosso Almo è stato convocato in seduta straordinaria e urgente per questa sera, 9 luglio , alle ore 20, 30 presso il Centro Giovanile di Piazza San Giovanni. La convocazione è stata formalizzata con la Determina n.5 dell’8 luglio 2025 e inviata ufficialmente ai consiglieri comunali, al Segretario Comunale, al Sindaco Salvatore Pagano e al Comando dei Carabinieri.

L’ordine del giorno prevede l’espletamento di importanti attività amministrative e politiche, tra cui:

• Nomina degli scrutatori,

• Comunicazioni, interpellanze e interrogazioni,

• Relazione del Sindaco in merito alla nomina dell’Assessore Paolo Amato, incarico conferito ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 7/1992.

Particolare attesa ruota attorno alla relazione del Sindaco Pagano sulla nomina del nuovo assessore Paolo Amato, figura già nota nel panorama locale e ora ufficialmente inserita nell’esecutivo comunale. L’intervento del primo cittadino chiarirà le motivazioni della scelta e le deleghe assegnate.

La seduta si svolgerà in un contesto aperto al pubblico, nel rispetto delle normative vigenti, e rappresenta un momento fondamentale per la vita democratica e amministrativa del borgo ibleo. Il Consiglio si preannuncia come un’occasione rilevante per rafforzare il dialogo istituzionale e definire nuovi assetti per l’amministrazione cittadina nei mesi a venire.

