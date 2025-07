Marina di Modica: bagnini e surfisti eroici salvano due bambine dalla corrente

Marina di Modica – Pomeriggio di paura e di grande coraggio quello vissuto oggi a Punta Regilione, nella splendida località di Marina di Modica. Intorno alle 17:30, la tranquillità del pomeriggio estivo è stata interrotta da un allarme che ha gelato il sangue: due bambine, di 8 e 12 anni, sono state trascinate al largo dalla forte corrente marina.

Le condizioni del mare, particolarmente agitate nel pomeriggio, hanno reso la situazione immediatamente critica. Le due giovanissime, ignare del pericolo imminente, si sono trovate in balia delle onde, sempre più distanti dalla riva e dalla sicurezza.

Fortunatamente, la tragedia è stata scongiurata grazie al tempestivo e decisivo intervento di un gruppo di eroi del quotidiano. I bagnini del Lido Terradamari, con la loro prontezza e professionalità, non hanno esitato un istante a lanciarsi in acqua per raggiungere le piccole. A loro si è unito un gruppo di surfisti che si trovavano in zona, dimostrando un encomiabile spirito di solidarietà e coraggio.

Grazie alla perfetta sinergia tra i bagnini e i surfisti, le bambine sono state raggiunte in tempo e messe in sicurezza, strappandole alla forza implacabile della corrente. Riportate a riva tra l’apprensione e poi il sollievo dei presenti, le due piccole sono state immediatamente sottoposte a controlli medici per accertare le loro condizioni di salute. Fortunatamente, dopo le visite, sono potute tornare tra le braccia dei genitori, sane e salve, con solo un grande spavento da raccontare.

L’episodio odierno a Punta Regilione sottolinea ancora una volta l’importanza fondamentale della presenza e della vigilanza dei bagnini sulle nostre spiagge, figure professionali indispensabili per la sicurezza dei bagnanti. Un plauso va anche ai surfisti, che con il loro gesto altruista hanno contribuito a un lieto fine, trasformando un pomeriggio che poteva avere risvolti drammatici in una storia di solidarietà e di eroismo.

