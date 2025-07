Monterosso. Revoca delega Vicesindaco a Giaquinta, la Federazione Pd iblea non ci sta

Monterosso Almo – La federazione provinciale di Ragusa del Partito Democratico esprime profondo disappunto per la decisione del Sindaco di Monterosso Almo di revocare l’incarico di Vicesindaco alla prof.ssa Concetta Giaquinta, rappresentante del PD in giunta. “La decisione e, soprattutto, le giustificazioni addotte dal sindaco – spiega il segretario di federazione Angelo Curciullo – sono per noi incomprensibili e controproducenti per il bene della comunità”.

“Abbiamo appreso con rammarico del provvedimento sindacale che ha estromesso la prof.ssa Giaquinta dalla giunta – aggiunge Curciullo – perché la nostra azione è sempre stata orientata alla piena collaborazione e alla ricerca di soluzioni concrete per le problematiche che affliggono Monterosso Almo. Il Partito Democratico, facendosi carico delle criticità emergenti nel paese, ha evidenziato una serie di problemi irrisolti che necessitano di interventi urgenti e incisivi.”

In particolare, il PD aveva posto l’attenzione su questioni cruciali come lo spopolamento, la gestione del bosco e il rilancio economico della città. “La nostra richiesta al sindaco era chiara: avviare una nuova fase di gestione amministrativa, più incisiva e trasparente, per affrontare queste sfide e venire incontro alle esigenze dei cittadini – prosegue Curciullo – ma il riferimento alla trasparenza amministrativa non era in alcun modo una sfiducia nei confronti del sindaco, bensì un suggerimento costruttivo per essere più vicini ai bisogni della città. Abbiamo semplicemente indicato una strada, sottolineando che Monterosso Almo sta soffrendo per una serie di problematiche che richiedono un’amministrazione più determinata. Invece di accogliere queste proposte e avviare un confronto, il Sindaco ha interpretato la nostra iniziativa come una sfiducia, scegliendo di estromettere il Partito Democratico dalla giunta e di introdurre altre forze politiche”.

“Prendiamo atto di questa decisione – dice ancora il segretario di federazione – tuttavia il Partito Democratico di Ragusa ribadisce il proprio impegno a farsi carico di questi problemi. Se prima lo facevamo come partito presente in giunta, ora, a maggior ragione, lo faremo come forza di opposizione. A Monterosso Almo il PD continuerà a essere un punto di riferimento per i cittadini – conclude – promuovendo un dibattito aperto sulle problematiche più gravi del territorio e facendosi portavoce delle loro istanze”.

Salva