Pattuglie appiedate della Polizia di Stato rafforzano la sicurezza sul Lungomare di Marina di Ragusa

Marina di Ragusa – Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento di presenze, in particolare nelle ore serali e notturne, il lungomare e la zona portuale di Marina di Ragusa vedono un rafforzamento dei controlli del territorio. Su disposizione del Questore, e d’intesa con il Prefetto, ha preso il via un piano straordinario di pattuglie appiedate della Polizia di Stato.

L’iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza in un’area che, specialmente in estate, diventa un polo di attrazione con numerosi locali pubblici di intrattenimento e di somministrazione di alimenti e bevande. Le pattuglie, composte da personale della Questura, opereranno in fasce orarie mirate, concentrandosi soprattutto nei giorni di maggiore afflusso.

Il compito degli agenti è duplice: prevenire e reprimere i reati. L’attenzione sarà alta su fenomeni come lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, gli scippi e le rapine. Particolare vigilanza sarà dedicata anche alla vendita di alcolici ai minori di 16 anni e al rispetto delle normative sulle emissioni sonore da parte dei locali con intrattenimento musicale, in ottemperanza ai limiti imposti dalla legge e dal regolamento comunale. Non da ultimo, verranno contrastati i casi di accensione illegale di fuochi d’artificio.

Questi servizi appiedati rappresentano un’integrazione alle normali attività di controllo del territorio, che continueranno con le pattuglie automontate, e ai servizi straordinari notturni, specialmente nei fine settimana, che vedono la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’iniziativa proseguirà per tutta la durata della stagione estiva, garantendo una maggiore presenza e un controllo più capillare per la sicurezza di residenti e turisti.

