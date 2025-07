Igiene in Ospedale di Modica: Spadaro auspica interventi

Modica – La questione dell’igiene all’interno delle strutture ospedaliere di Modica è stata sollevata dal Consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro. In una nota indirizzata al Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, Spadaro ha chiesto un intervento urgente per risolvere il problema della massiccia presenza di colombe e dei loro escrementi sui davanzali delle finestre dei reparti ospedalieri.

Come evidenziato da numerose segnalazioni cittadine, la situazione non è solo un problema estetico o visivo, ma rappresenta un grave indicatore di carenza igienico-sanitaria in un luogo dove la pulizia dovrebbe essere la priorità assoluta. Gli escrementi di piccioni e colombe sono noti per essere veicolo di batteri e patogeni, rendendo la loro presenza in un ambiente ospedaliero particolarmente preoccupante per la salute dei pazienti, del personale e dei visitatori.

Il consigliere Spadaro ha quindi sollecitato il Sindaco a farsi portavoce presso i Dirigenti dell’ASP provinciale per richiedere una pulizia straordinaria delle aree interessate e, soprattutto, l’adozione di misure definitive per risolvere il problema alla radice. L’obiettivo è quello di eliminare la presenza delle colombe e di prevenire il riformarsi di tali situazioni, garantendo un ambiente ospedaliero salubre e sicuro.

L’intervento del Consigliere Spadaro mette in luce l’importanza di una costante attenzione alle condizioni igieniche delle strutture sanitarie, fondamentali per la tutela della salute pubblica.

Salva