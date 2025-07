Dai monti Iblei ai ghiacciai delle Alpi. A parlare dell’iniziativa, il sindaco di Comiso

Comiso – “E’ l’iniziativa di Leonardo Cavassi, nato a Sondrio e trasferitosi a Comiso da diversi anni, e Dino Naglieri con l’associazione onlus Madre Teresa di Calcutta di Comiso,– spiega il sindaco di Comiso- che hanno organizzato un tour in bici attraversando tutta l’Italia in diverse tappe. La partenza – ancora il primo cittadino di Comiso – è prevista il 6 luglio proprio da Comiso e il filo conduttore è l’acqua, protagonista invisibile di questo cammino, in un momento in cui tutta la Sicilia, e il territorio nazionale, soffrono gravi problemi di siccità. L’Italia sarà percorsa con lentezza, in sella ad una bici, attraverso terre, storie, dialetti e speranze perché questo progetto è innanzitutto culturale e simbolico. Il 6 luglio è la data che anticipa di sei mesi le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026 e che vede protagonista la nostra città. Abbiamo deciso di patrocinare questo evento – conclude Maria Rita Schembari – perché oltre al valore etico, ha anche un valore turistico che porterà la Sicilia e Comiso in tutto il territorio nazionale”. L’evento sarà sponsorizzato anche dalla falegnameria Messana di Comiso.

