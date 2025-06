Monterosso Almo. Concluso il Bilancio Partecipativo 2025, ecco i quattro progetti più votati dai cittadini

Monterosso Almo – Si è conclusa con successo l’edizione 2025 del Bilancio Partecipativo promosso dal Comune di Monterosso Almo con il coordinamento dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura. Ancora una volta, i cittadini hanno avuto l’opportunità concreta di partecipare attivamente alla vita amministrativa della comunità, scegliendo in prima persona i progetti culturali e sociali da finanziare con fondi pubblici.

A essere “premiati “ saranno i quattro progetti più votati, che rappresentano una sintesi tra innovazione, tradizione e valorizzazione del territorio. Ecco i progetti vincitori:

1. Alegria 2025 – 2ª Edizione Carnevale Estivo – 120 voti

Con il punteggio più alto, questo progetto punta a riproporre una seconda edizione ancora più ricca e coinvolgente del carnevale estivo che tanto ha animato le strade del borgo. Maschere, carri allegorici, musica e spettacoli per celebrare l’estate con colori e allegria.

2. Le casette per eventi espositivi – 104 voti

Un’idea all’insegna della promozione dell’artigianato e dei prodotti locali. Verranno realizzate strutture mobili e modulari da utilizzare per mercatini, mostre e manifestazioni culturali nel centro storico.

3. Le Luminarie – 87 voti

Il fascino delle luci artistiche conquisterà ancora una volta Monterosso. Il progetto prevede un potenziamento delle luminarie decorative per eventi religiosi, tradizionali e stagionali, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera cittadina.

4. Notte in Blu – 86 voti

Un evento serale all’insegna della musica, dello shopping e dell’intrattenimento, pensato per ravvivare le serate estive e attrarre visitatori nel centro storico. Concerti, mostre e iniziative promozionali animeranno le vie del borgo fino a notte fonda. L’Assessorato al Turismo e alla Cultura esprime soddisfazione per l’interesse dimostrato dai cittadini e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con idee, proposte e voti. «Il bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta – ha dichiarato l’assessore – che ci permette di investire in ciò che la nostra comunità sente come più urgente o stimolante. La partecipazione è stata buona e i progetti selezionati sono una bella sintesi tra innovazione e tradizione».

L’attuazione dei progetti vincitori è prevista nei prossimi mesi, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, incentivare il turismo e migliorare la qualità della vita nel territorio di Monterosso Almo.

