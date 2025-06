Iblea Acque. Cugnata incontra i Consiglieri comunali di Forza Italia

“Le lamentele sono numerose. Il sentire della gente è di pubblico dominio. Le critiche del nostro consigliere comunale a Ragusa, Gaetano Mauro, possono sembrare pesanti ma è questo quello che i cittadini pensano. Il servizio, purtroppo, non corrisponde alle attese. E, quindi, esiste un problema. Che bisogna risolvere”. E’ quanto afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, a proposito della società Iblea Acque anche dopo che l’assemblea dei sindaci, venerdì scorso, ha approvato a maggioranza il bilancio. “Bene, a questo proposito – sottolinea ancora Cugnata – l’azione del nostro sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, che ha votato contro facendo così sentire tutta la coerenza di un’azione politica, la nostra, che chiede conto e ragione rispetto ad alcune situazioni di insofferenza che non sono state ancora ben decifrate. La stessa coerenza che non si può affibbiare ad altre forze politiche che da un lato dicono di volere avversare questa gestione per gli stessi motivi che solleviamo noi, mentre dall’altro i loro sindaci votano gli atti a favore. Quindi, a che gioco stiamo giocando? Le parole hanno un peso e gli atti devono essere conseguenziali. Altrimenti, ci prendiamo soltanto in giro”.

Cugnata annuncia, poi, che oggi pomeriggio incontrerà i consiglieri comunali di Forza Italia presenti nei vari Comuni della provincia per concordare un’azione condivisa che porterà alla presentazione di una mozione di indirizzo nei vari civici consessi affinché ogni primo cittadino si impegni a cambiare rotta rispetto alla vicenda Iblea Acque. “Così non si può andare più avanti – conclude Cugnata – ed è necessario compiere delle scelte differenti. Riteniamo anche noi che sia da eliminare la figura dell’amministratore unico in favore di un consiglio di amministrazione che garantisca una pluralità di rappresentanza e assicuri una formula d’intervento più adeguata e più all’altezza della situazione. Mi auguro, altresì, che anche il centrodestra provinciale, sulla questione, parli una lingua univoca e che, come ho sempre auspicato, sulle grandi questioni con ricadute fondamentali per il nostro territorio provinciale si adotti una linea univoca”.

