Vittoria – Controcorrente cresce ancora in provincia di Ragusa. Inaugurato ieri pomeriggio un nuovo faro a Vittoria. Saro Firullo è il guardiano del faro. L’appuntamento, in un locale accanto alla basilica di San Giovanni Battista, si è tenuto alla presenza del leader del movimento, on. Ismaele La Vardera, di Saverio Buscemi, coordinatore regionale dei consiglieri comunali, e di Massimo Iannucci che, sin dalla prima ora, stanno operando per fare crescere Controcorrente a Ragusa e provincia. C’era anche Miguel Donegani, espressione del movimento “PeR”, vicino alle posizioni dell’on. La Vardera. “Numerose le presenze a Vittoria per l’inaugurazione di questo ulteriore faro – spiega Buscemi – ma, soprattutto, accogliamo con estremo interesse gli inviti che tutti indirizzano all’on. La Vardera affinché possa proseguire le proprie battaglie sul fronte della legalità, in quanto è tra i pochi a fare politica nell’interesse reale dei cittadini”. “Siamo pronti ad affrontare tutte le questioni spinose che riguardano il nostro territorio – dice Firullo – Opereremo con la consapevolezza di dovere dare risposte di un certo tipo a tutti i vittoriesi”. Per Iannucci l’inaugurazione di ieri è solo “la prosecuzione di un’altra tappa lungo il percorso di crescita di Controcorrente che non conosce sosta”.

