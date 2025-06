Monterosso Almo: Il Nordic Walking protagonista del benessere

Monterosso Almo – Sabato 28 giugno, un pomeriggio dedicato alla salute e allo sport all’aria aperta.

Il borgo montano si prepara infatti ad accogliere un evento dedicato al benessere psicofisico e alla promozione di uno stile di vita sano, con protagonista il Nordic Walking, disciplina sportiva in forte crescita anche in Italia.

L’appuntamento è alle ore 18.30 nei locali del Circolo di Conversazione “Principi di Napoli” in Piazza San Giovanni. La serata si aprirà con i saluti istituzionali, a cui seguirà un interessante intervento del dottor S. Benincasa, biologo clinico-nutrizionista e psicoterapeuta, noto esperto di malattie respiratorie ostruttive. Il suo contributo, dal titolo “Il benessere totale”, offrirà spunti preziosi su come corpo e mente possano trarre beneficio da uno stile di vita attivo e consapevole.

Alle ore 19.30 si entrerà nel vivo dell’incontro con l’introduzione al Nordic Walking a cura degli istruttori federali della Scuola Italiana Nordic Walking, Antonella Vargetto e Giorgio Vaiana. Un momento formativo e divulgativo in cui sarà illustrata questa pratica sportiva, adatta a tutte le età, che si svolge all’aperto e unisce camminata e uso di bastoncini specifici, con effetti benefici su postura, resistenza e tono muscolare.

La giornata si concluderà alle ore 20.00 con una dimostrazione pratica di Nordic Walking, aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione per provare da vicino i movimenti base e scoprire i vantaggi di una disciplina che è molto più di una semplice camminata.

L’evento rappresenta sicuramente un’opportunità per avvicinare anche i meno sportivi al mondo del movimento consapevole.

