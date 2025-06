Giarratana. Inaugurata l’aula immersiva Miri.

Giarratana – Nei locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Giarratana è stata inaugurata, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Giarratana e Monterosso Almo, l’aula immersiva Miri, un ambiente fisico che permette di accedere a lezioni e a contenuti digitali in modo nuovo.

Nata dall’esperienza complementare e congiunta di Giunti Scuola e CampuStore l’aula immersiva Miri è uno spazio di apprendimento inclusivo, multisensoriale e collaborativo tecnologicamente avanzato, sicuro e ricco di veri contenuti educativi. Miri è un’aula immersiva che permette di creare nella propria scuola un ambiente coinvolgente, esperienziale e interattivo, che integra i modelli tradizionali di apprendimento con la tecnologia digitale.

Il video immersivo, creato per coinvolgere tutta la classe, introduce in modo coinvolgente e con immagini in altissima qualità l’argomento che sarà trattato.

L’attività esplorativa consente ai bambini e alle bambine di scoprire le informazioni e di approfondire l’argomento muovendosi nell’aula e toccando con mano i contenuti.

Grazie alle attività interattive la classe interagisce con il contenuto della lezione e svolge esercizi di consolidamento sull’argomento affrontato.

Il Dirigente Scolastico, Claudia Terranova ha espresso soddisfazione per l’acquisizione di questi strumenti di ultima generazione al servizio della didattica, un progetto reso possibile grazie al finanziamento dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia nell’ambito del Potenziamento del sistema educativo attraverso lo sviluppo, l’innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli basati sulla didattica immersiva. Nella foto un momento dell’inaugurazione.

