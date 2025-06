Europa inane di fronte alle minacce iraniane…l’opinione di Rita Faletti

In Europa hanno preso a suonare le sirene per avvisare le popolazioni del rischio di un allargamento del conflitto mediorientale. Khamenei, il grande burattinaio del terrorismo mondiale, dal bunker dove è nascosto ha minacciato pesanti ritorsioni contro il Grande Satana, gli Usa, e il Piccolo Satana, Israele, “Voi avete iniziato la guerra, noi la finiremo” e Trump ha risposto che il grande bullo del Medioriente deve fare la pace, “se non lo fa, i prossimi attacchi saranno molto più massicci e molto letali”. L’Europa non trova di meglio da fare che invocare una “de-escalation”, la parola più pronunciata insieme a un’altra, “diplomazia”, che si alternano da quando il diritto internazionale ha smesso di regolare le relazioni tra gli stati e Putin ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Diplomazia e de-escalation sono le due parole al centro del discorso politico dopo la strage di ebrei il 7 ottobre. Non è ripetendo all’infinito quelle due parole che si possano fermare gli assalti alle democrazie. Lo hanno dimostrato i fatti dando ragione ai pochi scettici che fin dal primo momento avevano escluso che si potesse convincere Mosca a ritirare il proprio esercito, come se il profilo del capo del Cremlino fosse assimilabile a quelli che costituiscono l’album di famiglia dei capi di Stato e di Governo europei. “Considero nostra tutta l’Ucraina” ha detto Putin, che sta intensificando il lancio di droni e missili sullo sventurato paese, approfittando della distrazione occidentale dopo gli strike americani sull’Iran. Alla forza si risponde con la forza, e vengono in mente le richieste accorate di Zelensky: dateci più armi. Le armi sono arrivate, mai abbastanza, mentre le chiacchiere cialtronesche dei pacifisti e dei filorussi e gli inviti indecenti alla resa dominavano le piazze. Le armi, i sistemi di difesa, gli eserciti, sono un segnale potente ai nemici potenziali. Lapidaria la frase di Pina Picierno, europarlamentare del Pd, area riformista: “Basta col pacifintismo e il populismo d’accatto”. In un mondo che ha liquidato il diritto internazionale, invocato in un ribaltamento grottesco della realtà dai regimi esportatori di morte e terrore quando sono aggrediti, è il caso dell’Iran, le buone maniere e le regole non hanno più alcun senso. E’ provato che la diplomazia avvantaggia gli aggressori che ne approfittano per guadagnare tempo e preparare il prossimo attacco. La deterrenza è l’unico strumento che funziona. Una norma non scritta ha salvato l’umanità dalla catastrofe durante gli anni della Guerra fredda: il ricorso all’atomica da parte di uno dei due attori equivarrebbe alla distruzione reciproca. Sono diversi i paesi dotati dell’arma atomica, ma nessuno ha ancora minacciato di usarla contro un altro, a parte uno. La rivoluzione khomeinista del 1978-79, con la sua religione di morte, il precetto del martirio, l’esportazione della nuova teoria dell’uomo nuovo islamico e la volontà di fondare un califfato globale, ha fatto della eliminazione dello Stato ebraico dalla faccia della terra il suo obiettivo primario. La costruzione della Bomba, come dichiarò Ahmadinejad, ex presidente della Repubblica islamica iraniana, era al servizio del piano di distruzione dell’“entità sionista seminatrice di complotti”. L’Iran degli ayatollah non può avere l’atomica, la userebbe contro Israele. L’Aiea ha esplicitamente accusato l’Iran di perseguire scopi non esclusivamente civili dopo diversi anni in cui i suoi ispettori hanno lamentato difficoltà di accesso alle strutture del programma nucleare iraniano e manomissioni delle telecamere che garantivano il monitoraggio internazionale. Si tratta quindi della certificazione nero su bianco di un processo che continua da tempo e ha permesso il raggiungimento del 60 per cento di arricchimento di uranio. Sopra quel livello si parla di “weapon grade”, fabbricazione di ordigni. Significa che passare dal 60% al 90% richiede al massimo due settimane. Anche se l’Aiea non dimostra che l’Iran stia assemblando ordigni nucleari, sarebbe molto ingenuo, o in malafede, minimizzare le preoccupazioni dell’agenzia e di Israele. “L’Iran vuole la bomba atomica per distruggerci e lo ha detto più volte. Noi li abbiamo presi sul serio”. Il cancelliere tedesco Merz ha ringraziato Israele per aver fatto il lavoro sporco al nostro posto: fermare chi intende distruggere l’unica democrazia in Medioriente e destabilizzare l’Occidente. La vera de-escalation è questo.

