Concorso Nazionale 16^ edizione “Premio Simona Cigana” partecipazione entro 10 luglio p.v.

Si avvicina la chiusura del tempo utile per le iscrizioni alla 16ª edizione del “Premio Simona Cigana”, il concorso nazionale-annuale- multimediale-multilingue del Circolo della stampa di Pordenone. I servizi giornalistici devono essere pubblicati tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 e devono essere inviati entro il 10 luglio prossimo.

FOCUS. Confermata la formula originaria, unica nel suo genere con il focus sul Friuli Venezia Giulia come realtà complessiva o come singole componenti territoriali oppure come parte del contesto nazionale e internazionale, collocabili in una delle 5 Categorie concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Aviano e Avianese.

In parallelo, sempre con attinenza al Friuli Venezia Giulia, viene confermata la sezione “Fuori concorso”, riservata a giornalisti autori di speciali reportage o di libri oppure a testate giornalistiche.

Il “focus” regionale è la testimonianza di una realtà oggetto dell’attenzione sempre più frequente dei media locali e nazionali che sta imponendosi in tutti i settori. Per questo motivo la presenza di concorrenti è, come al solito, consistente.

LINEA STORICA. Si conferma dunque l’obiettivo storico di questo concorso che è uno dei più longevi del giornalismo italiano: 1) celebrare il ricordo di Simona Cigana giornalista emergente di Aviano (Pordenone) mancata in giovane età quando la sua vita era ormai ricca di impegni professionali nel settore dell’Informazione; 2) incentivare la corretta informazione giornalistica e l’impegno professionale dei giornalisti italiani, soprattutto quelli delle giovani generazioni; 3) rappresentare l’attualità del Friuli Venezia Giulia nel suo àmbito e/o nel contesto nazionale e internazionale.

LINGUA. I testi possono essere realizzati in lingua italiana o in una delle tre lingue minoritarie (friulano, sloveno, tedesco) tutelate dalla Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia oppure in inglese o in francese sui media italiani all’estero.

ISCRIZIONE. L’iscrizione è gratuita. Va effettuata direttamente dai concorrenti entro il 10 luglio 2025 nelle modalità previste dal Regolamento. Sono ammessi anche i servizi indicati dai lettori, dai telespettatori e dai navigatori del web. Le segnalazioni vanno inviate alla Segreteria del concorso: circolostampa.pn@ gmail.com. Gli autori segnalati vengono informati dal Circolo della Stampa di Pordenone, ma sono liberi di decidere o meno la propria partecipazione.

BANDO REGOLAMENTO. È disponibile sul sito del Circolo della Stampa di Pordenone: www.stampa- pordenone.it, con richiami sui siti web dell’Ordine dei giornalisti (nazionale e del Friuli Venezia Giulia), della Fnsi, di Assostampa Friuli Venezia Giulia e di altri organismi di categoria; inoltre, su siti di sponsor, patrocinatori e sostenitori. Informazioni sul concorso possono essere reperite anche in Facebook e in altri Social network.

Chi era Simona Cigana

Simona Cigana è stata una giovane giornalista del Friuli‑Venezia Giulia, tragicamente scomparsa all’età di 30 anni durante lo svolgimento del suo lavoro nelle cronache locali .

