Ragusa, Sallemi (FDI): “Dal sindaco Cassì ci aspettiamo chiarezza e coerenza”

Ragusa – “Reputo che sia arrivato il momento per il sindaco di Ragusa di fare chiarezza, in termini politici, sulla sua collocazione e quindi di essere consequenziale nei suoi comportamenti. Qualche settimana addietro, pur nella matrice civica che lo ha contraddistinto, il primo cittadino del Comune capoluogo si è accordato con una coalizione di centrodestra trovando spazio, dialogo, rispetto e ruolo. Purtroppo spiace evidenziare che altrettanto spazio, dialogo e rispetto non vengano riconosciuti ai rappresentanti delle forze di centrodestra dentro il consiglio comunale e anche fuori, come i coordinatori cittadini. Un atteggiamento, quello del sindaco Cassì, che appare ambivalente. Lo invito, quindi, a fare chiarezza e a essere chiaro perché non si può giocare in diversi campi con diverse maglie. E non si potrà nemmeno, prima dei prossimi appuntamenti elettorali, far finta che tali atteggiamenti non vi siano mai stati. Credo sia corretto essere quanto più chiari possibili per il rispetto dei partiti e degli uomini e delle donne che vi militano e per il rispetto che va dato agli elettori. Sarebbe auspicabile un confronto allargato su Ragusa con tutti i coordinatori provinciali dei partiti di centrodestra anche per vagliare altre dinamiche in seno ai diversi Comuni del territorio ibleo”.

Così il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia.

