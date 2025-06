Fermo. Mainfest, terza edizione. Quando a prevalere è l’amicizia e la generosità, in ricordo di Alessio Mainquà

Fermo – Si chiude la terza edizione del Mainfest 2025, il memorial in ricordo di Alessio Mainquà, svoltosi sabato scorso, 21 giugno, presso il Piazzale Monterone a Fermo.

Una giornata fatta di musica, cibo, intrattenimento, con esibizioni di band musicali a rotazione: Dj DirtyOne, Dj Set- Rude Franz, Rap Show- Peppe Bastardo/Astronauts Boys, lo spettacolo di Stand Up Comedy -Francesco Capodaglio, e l’intrattenimento per i più piccoli, per rendere il Mainfest una manifestazione per tutti, grandi e piccini e anche famiglie.

Un evento per celebrare l’amicizia, sempre più consolidata tra gli organizzatori, che con cura e passione hanno strutturato il Mainfest nei minimi particolari, realizzando anche delle T-Shirt ad hoc, e soprattutto per celebrare la generosità, in quanto il ricavato del Mainfest sarà devoluto all’associazione per la ricerca contro il glioblastoma, la malattia che ha colpito il giovane Alessio Mainquà.

Qui di seguito il commento di Marianna Nativo, moglie di Alessio Mainquà e una delle organizzatrice dell’evento:

“Sabato è stata una giornata speciale. Abbiamo riso, ci siamo abbracciati e soprattutto siamo stati insieme, ricordando Alessio nel modo che più gli sarebbe piaciuto: con il cuore pieno e il sorriso sulle labbra. Grazie di cuore a chi ci ha aiutato a realizzare il Mainfest, a chi c’era fisicamente, a chi ci ha sostenuto anche da lontano, e a tutti gli amici che hanno reso la serata perfetta, in ogni dettaglio. E’ bello sentire tanto affetto, è bello sapere che Alessio vive nei ricordi e nell’energia di momenti così.

Creare qualcosa di bello per ricordarlo è un regalo che facciamo a lui, e anche a noi”.

Arrivederci al Mainfest 2026.

Salva