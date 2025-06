Moscato(FDI): “Centrodestra e civismo connubio vincente: la classe dirigente si unisca”

Ragusa – “Il Senatore Salvo Sallemi ha chiesto chiarezza sulle posizioni politiche a Ragusa e reputo che la politica, specie quando si amministra, deve essere cristallina poiché lo deve agli elettori e ai cittadini. Quindi ritengo utile un confronto franco tra le forze di centrodestra e il sindaco Cassì affinché si possano, con serenità, affrontare i nodi in un tavolo. Non bisogna dimenticare l’ottima affermazione del centrodestra, seppur in elezioni di secondo livello, alla Provincia. Affermazione nata proprio dal connubio tra forze civiche e i partiti d’area. A Ragusa serve chiarezza sia per il presente sia per il futuro, pensando quindi alla coalizione che si dovrà proporre a guida del Comune capoluogo. Mi auguro che la classe dirigente possa dialogare per il bene del territorio senza preclusioni né prevaricazioni ma guardando a ciò che sia meglio per la cittadinanza. Ci sorprenderebbe se il sindaco Cassì cambiasse idea rispetto a un progetto che ha sposato con la candidatura alla Provincia”.

Lo afferma il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giovanni Moscato

