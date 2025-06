Tavolo unitario del Centrodestra. Cugnata(FI) batte sul punto

Ragusa – “Sin da prima che si tenessero le elezioni provinciali, ho sempre invocato la convocazione del tavolo unitario del centrodestra, allargato alla deputazione regionale, proprio per definire una linea politica che riguardi non solo Ragusa ma anche il resto del territorio ibleo. Prendo atto, adesso, dell’intervento del senatore Salvo Sallemi che, evidentemente, procede lungo il solco dei chiarimenti da me già richiesti. Direi che, ora più che mai, emerge l’urgenza di un confronto organico sulle questioni politiche rimaste irrisolte”. Lo dice il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, che afferma come l’ultima volta che ha ricordato la necessità di un incontro del tavolo risale allo scorso giovedì, in occasione di una riunione di maggioranza tenutasi a palazzo della Provincia. “C’è bisogno di incontrarsi, dunque – prosegue Cugnata – e non soltanto per ciò che attiene le difficoltà riscontrate a Ragusa ma per definire una linea comune dell’intera coalizione su tutta la provincia. E’ una situazione che deve essere chiarita sotto tutti i punti di vista e noi di Forza Italia, anche perché lo abbiamo invocato a più riprese, siamo pronti e disponibili a questo confronto. Continuiamo a dire la nostra perché vogliamo muoverci nell’interesse del centrodestra e, di certo, il nostro percorso è assolutamente chiaro mentre gli atteggiamenti ondivaghi sono i mezzucci che si utilizzano in politica e che non ci potranno mai trovare d’accordo”.

