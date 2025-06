Raid Usa in Iran all’alba: bunker buster e Tomahawk sui siti nucleari…di Rita Faletti

Si era dato due settimane, il presidente americano, per riflettere se intervenire in Iran e lasciare a sua volta a Khamenei il tempo per riflettere su una questione cruciale: abbandonare il progetto nucleare. Fino a ieri, l’indecisione sembrava essere la caratteristica dominante di Trump, dall’una dopo mezzanotte di oggi è l’imprevedibilità. Alle 2,30 del mattino in Iran, ore 19 negli Stati Uniti, bombardieri stealth B-2 Spirit hanno rilasciato almeno sei bombe bunker buster, progettate per penetrare strutture sotterranee profondamente fortificate, sul sito nucleare iraniano di Fordow, scavato nella montagna a circa 100 metri di profondità, mentre un numero non precisato di missili da crociera Tomahawk, lanciati da forze navali statunitensi, colpivano in modo combinato i siti di Natanz e Isfahan. L’attacco notturno ha ridotto il rischio di vittime per la scarsa presenza di personale e reparti operativi ma ha colpito infrastrutture critiche e apparecchiature delicate. Le forze di difesa iraniane non si aspettavano un attacco diretto dagli Stati Uniti che potrebbe essere stato preceduto da un diversivo elettronico, tipo il blocco di comunicazioni radar, che avrebbe rallentato la risposta iraniana nei primi minuti fondamentali. Dopo aver definito l’operazione “completamente obliterata” e elogiato lo “spettacolare successo militare”, Trump ha inviato un messaggio chiaro all’Iran e al mondo: “Gli Usa sono pronti a colpire direttamente e senza preavviso se ritengono che ci sia una minaccia imminente. L’Iran è stato avvisato per anni. Abbiamo agito per fermare una minaccia reale e impedire che l’Iran raggiungesse la bomba.” Benjamin Netanyahu ha ringraziato Trump: il presidente che ha negato al regime più pericoloso al mondo l’arma più pericolosa al mondo. Così è andata.

