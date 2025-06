Una crociera mai iniziata. L’Agenzia viaggi si tiene i soldi versati dai clienti

Ragusa – Sono stati deferiti in stato di libertà un uomo di trentadue anni e una donna di trentotto anni, entrambi titolari di un’agenzia di viaggi di Ragusa, per il reato di truffa continuata ai danni di diversi clienti. L’inchiesta da parte della Polizia di Stato è scaturita dalla segnalazione di alcuni clienti che si erano recati presso l’agenzia per chiedere chiarimenti in merito a un viaggio organizzato in collaborazione con una compagnia di crociere il cui pagamento non era effettuato, nonostante i clienti avessero regolarmente versato acconti e saldi. Per tale ragione, il viaggio prenotato è stato annullato, proprio per il mancato pagamento da parte dell’agenzia che aveva già incassato i soldi dei clienti per un ammontare di circa 17.000,00 euro. I titolari dell’agenzia, hanno ammesso al personale dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa di aver effettivamente incassato le somme da parte della clientela, ma di non averle riversate alla compagnia di navigazione a causa di difficoltà economiche dell’agenzia.

Salva