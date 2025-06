Calcio: il Pozzallo incontra il nuovo mister: entusiasmo e sinergia per la prossima stagione

Pozzallo – Un’aria di rinnovamento e ambizione soffia sul calcio pozzallese. La società ha ufficialmente incontrato il nuovo mister, Saro Monaca, il quale si è subito mostrato entusiasta e pienamente disponibile ad avviare il nuovo progetto tecnico. Monaca, ispicese, lo scorso anno allo Scicli, ha larga esperienza.

Durante la riunione, sono stati definiti alcuni aspetti cruciali legati alla composizione della rosa. L’obiettivo comune è costruire una squadra competitiva, equilibrata e coerente con la filosofia del nuovo allenatore. Le discussioni hanno riguardato sia la conferma di alcuni elementi chiave del gruppo attuale, veri e propri pilastri su cui edificare il futuro, sia le necessità di rafforzamento in determinati reparti per colmare eventuali lacune e aumentare la qualità complessiva.

Entrambe le parti hanno espresso una grande sintonia di vedute e la ferma volontà di lavorare in sinergia per raggiungere gli ambiziosi obiettivi stagionali. Il clima positivo e la chiarezza d’intenti che hanno caratterizzato l’incontro fanno ben sperare per l’inizio di un percorso solido e proiettato verso il successo.

Presto, la società presenterà anche la nuova struttura dirigenziale della prima squadra, già presente durante l’incontro e pienamente coinvolta nelle scelte prese (il presidente Virgilio Scolaro, il suo vice, Vincenzo Pellegrino e il direttore generale Saro Iozzia). Questo segnale di rinnovamento non si limita al campo, ma coinvolge anche l’organizzazione societaria, promettendo maggiore efficienza e visione strategica. La società chiederà, adesso, il ripescaggio in Prima Categoria, dopo avere fallito la promozioneper due anni consecutivi nelle finali play off.

L’attesa per l’inizio della nuova stagione è palpabile. Con un nuovo tecnico motivato e una società determinata a costruire un futuro solido, i tifosi possono guardare con ottimismo alle prossime sfide.

