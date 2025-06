Controlli più rigidi, anche anagrafici, della polizia locale di Modica sui contrassegni di parcheggio per disabili

Modica – Il Comando di Polizia Locale di Modica intensifica i controlli sull’utilizzo dei contrassegni di parcheggio per disabili, evidenziando una serie di irregolarità riscontrate e annunciando una linea di tolleranza zero contro gli abusi. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme e tutelare i diritti di chi necessita realmente di questi importanti benefici.

Tra le principali anomalie rilevate, figurano pass invalidi trovati senza la firma del titolare. “Si ricorda – spiega il Comandante Rosario Cannizzaro – che la firma olografa è un requisito essenziale per la validità del contrassegno, come previsto dall’articolo 381 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada”.

Un’altra diffusa irregolarità riguarda l’utilizzo dei contrassegni in assenza del titolare disabile a bordo del veicolo. Il pass è strettamente personale e legato alla persona con disabilità, non al veicolo o ai familiari. Il suo impiego è lecito solo quando il titolare è presente e usufruisce del servizio.

“Preoccupazione – aggiunge Cannizzaro – desta anche il mancato rispetto dell’obbligo di restituzione dei contrassegni alla Polizia Locale in caso di cambio di residenza o, ancor più grave, di decesso del disabile titolare. Questa condotta, oltre a essere illecita, comporta un utilizzo improprio di stalli e benefici non più dovuti”. Sono da evidenziare casi in cui i familiari continuano a utilizzare l’eventuale stallo riservato concesso, nonostante il beneficio sia decaduto.

Il Comando di Polizia Locale di Modica ribadisce l’importanza della collaborazione civica e del rispetto delle normative vigenti per assicurare un’equa e corretta gestione dei servizi e delle agevolazioni destinate alle persone con disabilità. Controlli stringenti saranno attuati per contrastare queste pratiche illecite.

