Un’altra ignobile vergogna. Riceviamo

A.K. è un cittadino, poco più che cinquantenne , che ha sempre svolto lavori pesanti. Mancano ancora molti anni alla pensione ma i dolori alla colonna vertebrale e la ridotta mobilità del tronco

rischiano di peggiorare al punto da impedirgli l’attività lavorativa.

Il suo medico curante, constatando la severità dei disturbi prescrive una visita specialistica.

A seguito della visita all’ambulatorio di ortopedia e traumatologia risulta positivo allo specifico esame “Lasegue” e pertanto gli viene prescritta una ulteriore visita ( in questo caso neurochirurgica.) entro dieci giorni . A quel punto l’utente inizia a richiedere una prenotazione per un neurochirurgo. Dopo un primo diniego a il signor A.K. si rivolge ad un’altra struttura e in

quell’ufficio gli viene risposto che le liste sono chiuse (per altro in plateale violazione di legge che potrebbe configurare una interruzione di pubblico servizio).

Appena ho ricevuto la segnalazione , in qualità di presidente del Comitato Civico Articolo 32, ho deciso di recarmi personalmente in altre strutture di prenotazione per rendermi conto dei motivi di tale abuso.

Ebbene posso affermare , perché mi è stato personalmente confermato, che l’azienda sanitaria di Ragusa non è in grado di garantire in alcun modo una visita neurochirurgica neppure in regime di convenzione con strutture private.

Insomma l’utente viene invitato a provvedere per conto proprio.

A questo punto mi chiedo perché il sistema di prenotazioni non è collegato al cosiddetto “sovracup” che dovrebbe informare gli utenti sulla disponibilità nelle altre province dell’isola?

Siamo dinnanzi ad una ignobile vergogna , un cittadino abbandonato a se stesso , una rete pubblica inefficiente che non garantisce una prestazione sanitaria di media complessità.

In questa situazione i vertici aziendali sono in grado di affermare che a Ragusa il sistema di prenotazioni sanitarie è accettabile per un paese che si definisce civile e moderno. ?!

Rosario Gugliotta, presidente Comitato Civico Articolo 32

