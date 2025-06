Quartiere Celle a Vittoria, la piazzetta antistante la chiesa delle Anime del purgatorio nel degrado

Vittoria – Quartiere Celle, piazzetta antistante la chiesa Anime del purgatorio, alle spalle dell’ospedale. Un altro esempio del degrado e della mancanza di decoro in cui versano i quartieri della città di Vittoria. Sopralluogo di una delegazione cittadina di Forza Italia guidata dal segretario Andrea La Rosa e dal consigliere comunale Biagio Pelligra. “Dopo essere stati qualche settimana fa in zona quartiere Forcone, precisamente in piazza Bellini, a denunciare lo stato di degrado di quell’area – sottolinea La Rosa – oggi ci troviamo qua e, purtroppo, prendiamo atto di come la situazione sia particolarmente problematica. E non ci venite a raccontare del presunto buon lavoro di questa amministrazione perché i fatti parlano chiaro”. “Stiamo facendo riferimento – continua il consigliere Pelligra – a quei quartieri che dovrebbero essere il cuore pulsante della nostra città e che oggi, purtroppo, versano in queste pesanti condizioni di degrado e di sporcizia. Ma dove sono gli amministratori? Cosa fanno? Si rendono conto delle reali necessità di queste aree cittadine completamente abbandonate a loro stesse? E’ l’ennesima dimostrazione della loro inefficienza. Come Forza Italia, chiediamo che si intervenga subito e si recuperi questa area nella sua interezza, rispettando cittadini e residenti che devono convivere con strade sconnesse e piene di buche, per non parlare di rifiuti abbandonati ovunque e di altre situazioni limiti. Non se ne può più. Vittoria ha bisogno di attenzioni”.

