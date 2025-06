Dopo il campetto anche l’area fitness a S.Croce Camerina

Santa Croce Camerina – Ieri con la consegna alla città dell’area fitness di Via Tolstoj, sono stati completati i lavori realizzati grazie ad un finanziamento di 97 mila euro che ho voluto fortemente inserire nella finanziaria del 2024 riguardanti il rifacimento del vicino campetto di calcio e, appunto, l’installazione di dieci attrezzi ginnici di pubblica fruizione”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta la consegna avvenuta ieri alla città di S.Croce Camerina della nuova area fitness: “Oltre alle 10 postazioni ginniche accessibili anche ai disabili, è stata installata anche l’illuminazione per garantirne la fruibilità anche in orari serali e notturni.Ci sarà anche un impianto di videosorveglianza accesso h24 per salvaguardarne l’integrità e garantirne il corretto utilizzo. Il progetto iniziale è nato grazie al presidente del consiglio, Luca Agnello, ad alcuni consiglieri comunali e agli amici della DC di Santa Croce che mi hanno presentato il bisogno della comunità di uno spazio sportivo aperto a tutti. Mi complimento anche con l’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nel tradurre in realtà concreta il finanziamento. Un ottimo lavoro di sinergia istituzionale a più livelli che produce solo risultati tangibili a beneficio della comunità”.

